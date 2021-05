A lengyel Voster ATS két lengyel menője, a piros mezes Maciej Paterski és Patryk Stosz gondoskodott róla, hogy a hegyi hajrák pontjainak többsége a csapatban maradjon, Hárskútnál és Pannonhalmán is elvitték az első helyet, így az már a szakasz felénél eldőlt, hogy a legjobb hegyi menőnek járó piros trikó marad a lengyeleknél.

Mint beszámoltunk , május 14-én a Veszeprém-Tata szakasszal folytatódott a 42. Tour de Hongrie . A futam harmadik szakaszának rajtjára ünnepi hangulatban készülődtek a rendezők, Valter Attila Giro-sikerének tiszteletére rózsaszínű szalagot viseltek a szervezők, de ilyen szalagot kaptak a kísérőautók is. A nagy magyar siker erőt ad az itthon tekerőknek is, erről nyilatkoztak a Tour de Hongrie magyar indulói.

A nap szökésében – ami már az első húsz kilométeren kialakult – öten harcoltak ki helyet maguknak, a két lengyel mellett a spanyol Lozano (Novo Nordisk), a szlovén Jarc (Adria Mobil) és Szöllősi Ferenc a magyar válogatottból tekert sokáig elöl. Az előnyük egyszer sem érte el a négy percet, a mezőny csak ennyire engedte őket előre, mindenesetre a nap összes részhajráján maguk között osztoztak a pontokon és az időjóváírásokon.

A hajrára Stosz leszakadt a szökevénybolyról, Szöllősiék pedig kitartóan próbálták tartani az előnyt, de ahogyan az várható volt, a sprintre készülődve az erős csapatok nagyobb tempóra kapcsoltak és bedarálták a szökést.

Alig öt kilométerre a céltól, a Tata és Környe közti szakaszon egy szerencsétlen bukás történt, a boly jobb szélén öten akadtak össze, sajnos köztük volt egy magyar bringás, Fetter Erik (EOLO-Kometa) is, szerencsére – ha némi hátránnyal is – végül célba tudott érni. Már Tatán járt a mezőny, amikor a célegyenes előtt, a Bláthy-iskolánál egy újabb bukás zavarta meg a sprinterek csapatainak munkáját, több esélyes is belekeveredett.

Az első etapon győztes német Phil Bauhaus és a két évvel ezelőtti Tour de France-on a sárga trikót is viselő holland Teunissen vívott kiélezett csatát a győzelemért. Olyan kicsi volt a különbség kettejük között, hogy célfotóra is szükség volt, amely Bauhaus sikerét erősítette meg. A Bahrain-Victorious első embere ezzel visszaszerezte a sárga és a zöld mezt is a versenyben.

A piros mez sorsa már a szakasz során eldőlt, azt Paterski viseli továbbra is, ahogyan a legjobb magyarnak járó fehér mez gazdája sem változott, továbbra is Pelikán János a legmagasabban rangsorolt hazai kerékpáros.

EREDMÉNYEK

42. Tour de Hongrie

3. szakasz, Veszprém-Tata (142 km):

1. Phil Bauhaus (német, Bahrain-Victorious) 3:17:30

2. Mike Teunissen (holland, Jumbo-Visma) a. i.

3. Fred Wright (brit, Bahrain-Victorious) a. i. Az összetett versenyben: 1. (sárga mezben az Aktív Magyarország díjáért) Phil Bauhaus (német, Bahrain-Victorious)

A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben a Skoda és az Europcar díjáért) Phil Bauhaus (német, Bahrain-Victorious)

A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben a Cofidis díjáért) Maciej Paterski (Voster ATS)

A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben a Magyar Közút Zrt. és a Bringasport díjáért) Pelikán János (Androni Giocattoli Sidermec)

Május 15-én szombaton a Balassagyarmat és Gyöngyös-Kékestető között kijelölt 202 kilométeres útvonalon, hegyi befutóval teljesítik a távot a versenyzők. A szakasz során két hegyi (Mátraháza és Kékestető), illetve három gyorsasági (Szécsény, Mátrafüred és Mátrafüred) részhajrára is sor kerül. A rajt Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren 12:40-kor lesz, a befutó pedig Gyöngyös-Kékestetőn, várhatóan 17:43-kor.