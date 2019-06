A Környe a szezon végéig menetelt, de az Ete vitte a pálmát a megye II.-ben

Az Eurotrade Megyei II. osztálya végletekig izgalmas szezont hozott, több fontos kérdés csak az utolsó körben dőlt el.

Az előző szezonban a Tatabánya bajnoki címéhez nem nagyon fért kétség, ebben az esztendőben viszont több esélyes csapat is felsorakozott a megyei másodosztály bajnoki címének elhódításáért. A Környe remekül kezdte a szezont, az első hét mérkőzést sorozatban megnyerte, így okkal reménykedhettek a bajnoki címben. Jól szerepeltek az újoncok is. A téli szünetre a Környe ugyan még listavezetőként ment, de már két nagyon fájó vereség is volt a zsákban. Előbb az Ete verte el a csapatot 8-2-re, majd az utolsó, őszi fordulóban az újonc Bajót is nyerni tudott a Környe ellen, így ez a három csapat telelt a dobogón. Végül a bajnokság végén az Ete épp Környén ünnepelhette bajnoki címét, miután a 92. percben megnyerték a mindent eldöntő találkozót.

Az Ete kiesése óta ott van a legjobb megye kettes csapatok között, így nem volt meglepetés, hogy megszerezték a bajnoki címet. Környén az ősz után változások voltak, Gulyás Tamás ült le a padra, aki a fiatalok beépítését tűzte ki célul a tavaszra, ami sikerült is, hiszen sok fiatal lehetőséget kapott a sárga-kékeknél. Végül ezüstéremmel kellett beérniük, de jövőre újra próbálkozhatnak.

A dobogó legalsó fokára az újonc Bajót került, ám mindössze azért, mert egy pontot levontak tőlük, a teljesítmény alapján a második hely lett volna az övék. Mondani sem kell, hogy ez újoncként hatalmas teljesítmény, végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. A negyedik Banáról is ugyanez elmondható, ráadásul tavasszal eszméletlen formában voltak Dobaiék. Hazai pályán nem volt ellenfele a banaiaknak, 14 győzelem mellett egy döntetlen csúszott be.

A Mocsa is jó szezont tudhat maga mögött, de volt egy-két meglepő vereségük, így a dobogóról hamar le kellett mondaniuk. A másik újonc, a Császár is végig szépen muzsikált, ám a csapat tavaszra kissé kifáradt, így a dobogó környékéről visszacsúsztak a hatodik helyre. A középmezőnyben egy-egy pont választotta el a csapatokat. A Süttő így a hetedik, az Ászár a nyolcadik, míg a Pilismarót a kilencedik helyen végzett. Közös jellemzőjük, hogy egy-egy mérkőzésen bárkit el tudnak verni, de a kiegyensúlyozott teljesítmény nem volt feltétlenül jellemző rájuk, így meg kellett elégedniük a középmezőnnyel. Pedig mindhárom csapatban van potenciál.

A Felsőgalla szakaszosan volt jó: az öt meccses nyeretlenségi sorozatuk után öt mérkőzésig tartó győzelmi széria következett, ez volt jellemző végig a csapatra. Ezen Kiprich József téli érkezése sem segített. A Piliscsév és a Kocs is messze volt a kiesőzónától – ez inkább utóbbi csapatnál meglepetés, hiszen az elmúlt években küzdöttek ezért. A 13. helyen végül a Tatabányai Vasas végzett. Rájuk már évek óta jellemző volt, hogy a kiesés elől menekülnek. Ugyanannyi (23) ponttal zárt a Gyermely is, és ez könnyen lehet, hogy kiesést eredményez a gyermelyieknek.

A Bokod az előző szezonban az első osztályból esett ki, most a másodosztályból is kipottyant a Babicz-csapat, amit nehéz lehet megemészteni. Az újonc Szomód megpróbálkozott a másodosztállyal, de mindössze egy győzelmet aratott, így viszonylag korán eldőlt, hogy búcsúznak is. A harmad­osztályból a hírek szerint a Csolnok és a Dunaszentmiklós csatlakozhat a másodosztályhoz.