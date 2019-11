Háromból három TVSE-vereség a hétvége mérlege

Mindhárom tatabányai vízipólócsapat vereséget szenvedett. Ám amíg a hölgyek egy klassziscsapattól kaptak ki, addig a fiúk bátrabb játékkal eredményesebbek lehettek volna.

Sok hibával kezdte a Pécs és a Tatabánya az összecsapást, aztán a házigazdák nyugodtak meg előbb. A folytatásban viszont egyértelműen a mecsekaljaiak voltak fegyelmezettebbek és higgadtabbak, így győzelmük teljesen megérdemelt.

Vízilabda, OB I., férfi, 7. forduló

Tatabányai Vízmű SE–Pécsi VSK 4-7 (2-1, 1-3, 1-3, 0-0)

TATABÁNYA: Barabás – Korbán, Keresztúri 2, Márkus, Kalanovics 2, Garancsy, Szentesi. Csere: Kuncz, Tóth B., Takács K., Katonás, Vad L. Edző: Zantleitner Tamás.

Gól – emberelőnyből: 8/3, illetve 7/3.

Gól – ötméteresből: 0, illetve 1/0.

Zantleitner Tamás: – A Pécs jobban játszott, mint mi. Nekünk már hosszabb ideje nem megy, hiába küzdünk, hajtunk. Állandó sérültjeink miatt kevesen is vagyunk, és most még valószínűleg Keresztúri dobhártyája is beszakadt. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk.

Lukács Gergely, a PVSK edzője: – Nagyon fegyelmezetten pólóztunk, jól védekeztünk és a kapusunk szintén jól teljesített. Ez volt a sikerünk titka, mert egyébként egy nagyszerűen küzdő Tatabányát győztünk le ezen a számunkra is nagyon fontos találkozón.

Zantleitner Tamás vezetőedző gondolatai a mérkőzés után Közzétette: TVSE – Tatabányai Vízmű Sportegyesület – 2019. november 16., szombat

Az akarattal a fővárosban sem volt gondja a másodosztályban játszó vízműveseknek, de ilyen játékoskerettel maximum ennyire futja a TVSE-nek. A meccs elején még jól ment a tatabányaiak szekere, de aztán átvette a játék irányítását a fővárosi együttes.

OB I. B., férfi, 7. forduló

Honvéd–Tatabányai VSE 15-7 (1-2, 5-1, 5-1, 4-3)

Budapest, 100 néző, vezette: Kovács S., Vogel G.

TVSE: Koplányi – Várnagy 2, Magyar K. 1, Vajda, Dubinák 2, Galler 1, Forisek. Csere: Végh L., Bokros 1, Tátrai, Gebauer, Tamás. Játékos-edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 10/3, illetve 9/4.

Gól ötméteresből: 3/1, illetve 2/1.

Gebauer Lajos: – Én a munkában hiszek, és abból jóval több kellene a mérkőzések előtt. Amíg ugyanis bírtuk erővel, addig mertünk és mentünk…

A nő OB I.-ben az első félidőben nem sikerült gólt lőnie a fiatal tatabányai csapatnak a jóval rutinosabb, válogatottakat is a soraiban tudó vasutasegyüttes ellen. A folytatásban – hellyel-közzel – már sikerült feltörni a fővárosiak védekezését, de a kapuralövéssel továbbra is hadilábon állt a TVSE. A vendégek támadásainak sikeres befejezése sokszor a pontatlanságon múlott.

Zantleitner Krisztina: – Ez az eddig legjobb eredményünk a bajnokiság négyes döntőjébe igyekvő BVSC-vel szemben.