Három tatai anyaérem született a karatésok győri Európa-bajnokságán

A győri EB-ről összesen négy éremmel térhettek haza a tatai karatésok. Bujdosó Zsolt három évtizedes kihagyás után állhatott végre dobogóra.

A közelmúltban Győrben rendezték meg a Kyokushin Karate Európa-bajnokságot, amelyen 20 ország 450 versenyzője vett részt. A magyar válogatottban a tatai Renmei SE hat karatékája is helyett kapott az egyesület vezetőedzője, Sempai Szabó Kornél jóvoltából. A tataiak nagy reményekkel vágtak neki a kontinensviadalnak és nem is kellett csalódniuk az elért eredmények miatt. Szelőczei Benjamin például két aranyérmet is nyert, miután full kontakt küzdelemben és formagyakorlatban is ő bizonyult a legjobbnak. Andrikó Balázs sem tétlenkedett, végső sikerével ő szerezte meg a Renmei harmadik Európa-bajnoki címét Győrben.

Nagy Varga Kornél két nyertes gyakorlatot követően végül lecsúszott a dobogóról és a 7. helyen végzett. Holy Bálint eleinte hiába szerzett értékes wazarikat, végül a 4. helyen zárta a kontinensviadalt. Andrikó Antal ellenfele egy sokszoros Európa-bajnok lett versenyző volt. Őt ugyan nem sikerült felülmúlnia, de mivel legyőzője később aranyérmet szerzett, Antal az 5. helyen zárt.

Molnár Gergő egy igen erős kazah riválissal került szembe. Gergő nem tudta megtörni ellenfele ütésállóságát és végül hosszabbítást követően vereséget szenvedett. Emiatt tulajdonképpen a dobogóról neki is le kellett mondania. A tataiak egyik legnagyobb sikerét azonban Bujdosó Zsolt érte el, aki mintegy 30 évnyi kihagyás (!) után próbálkozott újra. Ehhez nem is választhatott volna kisebb versenyt, mint az Európa bajnokság… Zsolt kiválóan helytállt, kemény meneteket harcolt végig. A kitartásáért, bátorságáért végül egy szépen csillogó Európa-bajnoki bronzérem lett a jutalma.