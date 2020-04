Három fiatal tehetséggel erősödött tovább a tatabányai kézisek csapata

A Grundfos-Tatabánya KC vezetősége három tehetség érkezését jelentette be, így a szerződést hosszabbított Kék Tigrisek mellett újabb játékosok erősítik a klubot.

A klubvezetés újabb három, fiatal játékos leigazolását jelentette be. A 20. életévében járó Hornyák Bence veszprémi nevelés, ő a jobb szélre érkezik. A 22 éves Stefan Sunajko ellenben a balra. Miként az Egerből hozzánk szerződő 21 éves Molnár Balázs is.

A 185 centi magas jobbszélsőt még tavaly nyáron hívta fel a menedzsere, hogy mit szólna hozzá, ha Tatabányán folytathatná a pályafutását.

– Nagyon megörültem a hírnek – emlékezett vissza Hornyák Bence. – Január táján aztán gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy ide kerülhetek. Óriási dolog ez a számomra, hogy egy ilyen nagy múltú, jó nevű együtteshez igazolhatok. Szeretnék bizonyítani a bajnokságban és a nemzetközi kupában is. Úgy gondolom, itt sokat fejlődhetek, ezért és a csapat sikeréért mindent meg fogok tenni.

Molnár Balázs két évnyi egri élvonalbeli szereplést követően két éves szerződést kötött a klubbal. – Kimondottan a céljaim között szerepelt, hogy Tatabányán játszhassak – mondta a balszélső. – Most adódott erre lehetőségem. Ambiciózus vagyok, nagy tervekkel. Ezek megvalósítására pedig kiváló helyszín Tatabánya. Személyes karrieremben is óriási lehetőség, hogy ide kerülhetek. Szeretnék új csapatomban minél meghatározóbb játékos lenni. A Kék Tigrisekkel bajnoki érmet szerezni, a Magyar Kupában a négy közé kerülni, és jól szerepelni az EHF-kupában is. Sokat kell még fejlődnöm, de a végső célom, hogy a válogatottságig vigyem.

A szerb származású, de már magyar Stefan Sunajko a svéd első osztályú IK Sävehof gárdájából igazolt hozzánk. A 194 centi magas balszélső elmondta, hogy nagy örömmel mondott igent a Kék Tigrisek megkeresésére.

– A menedzserem mondta, hogy Matics Vladan és Marosi László is szeretné, hogy Tatabányán folytassam a pályafutásomat – jegyezte meg Stefan, aki két éves szerződést kötött az egyesülettel. – Nagy öröm és megtiszteltetés számomra Matics mester keze alatt dolgozni. A leendő csapattársaim jó részét ismerem és tudom, hogy ez egy remek gárda, ahol én is tudok fejlődni. Remélem, mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupában segítségére lehetek a Bányásznak.