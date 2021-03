Győzelemmel járultak edzőjük gyógyulásához a tatabányai kézisek

A csapat Matics Vladan nélkül állt pályára a Budakalász elleni meccsen idegenben. A vezetőedző rossz közérzete miatt maradt ismét távol.

Matics Vladan vezetőedző rossz közérzetre panaszkodott még múlt héten, így már a MOL-PICK Szeged elleni Magyar Kupa V. fordulóján sem tudja irányítani együttesét. Az edző március 23-i és 24-i Covid-19 antigén tesztje is negatív lett. A játékosokat is szintén kétszer tesztelték, mindenki negatív, írták a csapat Facebook-oldalán. Azonban a club vezetősége, a mesterrel egyetértésben, úgy döntött, hogy elővigyázatosságból Sibalin Jakab vezényli a csapatot, így volt ez a Budakalász elleni mérkőzésen is.

Az összecsapáson a Grundfos Tatabánya KC-nek nem sikerült a félidő elején jelentősebb előnyt kiharcolniuk, holott erre jó esélyük volt, ám ziccereket hibáztak. Azonban, a hosszú sérüléséből Wyszomirski kapus jó formában tért vissza, és „segítségével” a szünetig fokozatosan növelték előnyüket a Kék Tigrisek.

A fordulást követően, úgy negyvenedik perc táján gyakorlatilag egy-két perc alatt változott az eredmény. Először a Bányász szerzett ötgólos előnyt, aztán ezt faragta háromra a hazai együttes. Ám végül a rutinnak, az akarásnak és a nagyobb koncentrációnak köszönhetően a Sibalin-csapat nyert, fontos két pontot szerezve, abszolút megérdemelten.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Nagyon ki voltak éhezve a fiúk erre az idegenbeli győzelemre, ami önmagában is mindig dicséretes teljesítmény. Matics mester hiányában pedig még fel is értékelődik a jelentősége. A hibák ellenére sok jó teljesítmény volt elől és hátul is. Remélem, ezzel a csapat hozzájárult a mester gyógyulásához.

Kézilabda NB I., férfi, 13. forduló

Budakalász – Grundfos Tatabánya KC 18-24 (8-12)

Budakalászi Sportcsarnok, vezette: Andorka M.., Hucker R.

TATABÁNYA: Wyszomirski – Hornyák P. 2, Ancsin 6, Juhász Á. 3, Sipos A. 1,

Győri M. 5 (1), Molnár B. 2. Csere: Bartucz (kapus), Ilyés 1, Debreczeni,

Bozsovics 1, Sunajko 3, Balogh Zs., Zdolik. Megbízott edző: Sibalin Jakab.

Az eredmény alakulása, 4. P.: 2-2, 9. P.: 3-5, 19. P.: 6-9, 24. P.: 6-10, 34. P.: 9-14,

41. P.: 13-16, 43. P.: 13-18, 56. P.: 18-21.

Kiállítások: 0, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, illetve 1/1.