Két új szerzeménnyel erősödik a Grundfos KC játékoskerete

Két új játékost igazolt a Grundfos Tatabánya KC élvonalbeli bronzérmes férfi kézilabdacsapata.

Nagy Bence és Borzas Uros a napokban csatlakoznak a kék-fehérek keretéhez, hogy együtt készülhessenek a pontvadászat tavaszi folytatására. Eddig csak arról szóltak a hírek a Tatabánya háza táján, hogy a következő, 2019/20-as szezontól kik távoznak a Kék Tigrisektől.

Most azonban két fiatal, tehetséges kézilabdázót már januártól leigazolt a klub. A 195 centis, 100 kilós irányító-átlövő, Nagy Bence a Budakalász helyett választotta a Grundfos KC-t, míg a 198 centiméter magas, 20 éves, bal oldali átlövő, a zentai születésű magyar, Borzas Uros Veszprémből érkezik a megyeszékhely legsikeresebb együtteséhez.

Nagy Bence elmondta, hogy csupa jót hallott eddig új csapatáról, amelyben mind a szakmai stáb, mind a orvosi háttérmunka kiválóan működik.

– Úgy gondolom, erre a váltásra, az inspiráló új közegre a fejlődésem szempontjából is szükségem volt – emelte ki. – Arról nem is szólva, hogy beleszagolhatok egy élcsapat mindennapjaiba, illetve a nemzetközi porondon is megmutathatom magam, ami külön is motivál. Nagyon komoly minőségű játékosokkal kerülhettem egy keretbe. Szerintem fizikálisan még van hová fejlődnöm, és akkor kihozhatom magamból a maximumot. Ez a célom.

Borzas Uros Veszprémből költözik Tatabányára.

– Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen jó csapatba hívtak kézilabdázni – hangsúlyozta. – Reményeim szerint bizonyíthatok a bajnokságban és az EHF-kupában egyaránt. Az új együttesemnél nagyok az elvárások, de ez érthető, hiszen a Tatabánya ellen egyetlen gárda sem mehet biztosra. Szeretnék mielőbb beilleszkedni a csapatba, és minél jobb játékkal meghálálni a klubnak a megelőlegezett bizalmat, illetve a szurkolókat is meg akarom győzni, nem véletlenül kerültem ide.