A Bajnokok Ligáját is megjárt beállóst igazolt a Grundfos Tatabánya

Július elsejétől az élvonalbeli bajnoki bronzérmes Grundfos Tatabánya KC férficsapatában folytatja pályafutását Szász András.

A 25 éves, 198 centi magas, 110 kilós beálló, jelenleg még a román Dinamo Bukarest játékosa, a csapattal a Bajnokok Ligájában is szerepelt ebben a szezonban. Szász két évre kötelezte el magát a tatabányai kék-fehér klubhoz.

– Régóta szerettem volna már Magyarországon kézilabdázni – mondta. – Nagyon húzott ide a szívem. Ez abból is adódik, hogy jól ismerem a válogatott Ilyés Ferit, aki székelyudvarhelyi születésű, és most a Grundfos KC játékosa. A szintén tatabányai Sipos Adriánnal pedig éppen a román bajnokságban játszottunk évekig együtt.

András azt is elárulta, hogy Sipos Adrián kék-fehérekhez történő eligazolása óta fokozott figyelemmel követi a tatabányai kézilabdacsapat játékát, mérkőzéseit, eredményeit.

– Sűrűn megnéztem a bajnoki meccseiket, és láttam őket az EHF-kupában is szerepelni – jegyezte meg a beállós. – Nagyon tetszik az a közeg, amely körülveszi a város csapatát. Szimpatikusak a leendő játszótársak és a szurkolók is. Tudom, nagyon nehéz dolgom lesz, de érmet, érmeket szeretnék nyerni az új klubommal, de remélem, hogy jól mutatkozom majd be, és gyorsan elnyerem az edzők, a játékostársak bizalmát, valamint a drukkerek szimpátiáját is.