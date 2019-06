Megyénken is áthalad jövőre a Giro d'Italia nemzetközi bicikliverseny

Fővárosi időfutam után Budapest-Esztergom-Pannonhalma-Győr szakaszokkal folytatódik a jövő évi Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny.

A Tour de Hongrie után a 2020-as Giro d’Italia egyik etapja is megyénken, pontosabban Esztergomon is keresztül fut majd. A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott június 27-i, csütörtöki sajtótájékoztatón ismertetett útvonal alapján az első szakasz 2020. május 9-én, szombaton egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam lesz, amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad, érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark Ádám téren keresztül a Várban zárul.

A második etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol, majd a Pilisen átkelve a Dunakanyarban haladva megyénken, majd Pannonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv. A szakasz a Dunakanyarban éri el megyénket, és Esztergomon, Tokodon, Nagysápon át Héreg felé fut. Majd elkanyarodik Szomód irányába, és Kocs, Dad és Császáron át fut, végül Kerékteleki alatt hagyja el térségünket. A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérváron kezdődik, a Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-félszigetről Keszthelyen át halad a nagykanizsai befutóig.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, az olasz körversenyt akár napi 3-400 ezer szurkoló nézi az utak mentén, míg a televízióban meg lehet mutatnia világnak Magyarország látványosságait, tájait és műemlékeit.

– Remélem, jövőre itt is több százezer ember kinn áll az út mentén boldogan, és évek múltán is büszkén emlékszik vissza, hogy látta a Girod’Italiát„ – fogalmazott Révész, aki egyben a szervezőbizottság vezetője is. Kiemelte, hogy a Giro fókuszba helyezi a sportágat Magyarországon, segíti a hazai kerékpározás térnyerését, elfogadottságát. Hozzátette: bízik benne, hogy a fiatal és tehetséges generáció tagjai közül Peák Barnabás, Valter Attila vagy Dina Márton a mezőnnyel tekerhet az útvonalon, amelyet szerinte a jövő évi Giro legszebb szakaszai közé sorolnak majd.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kerékpársport történetében mérföldkőnek számít a Giro magyarországi rajtja, amely a világ egyik legnézettebb, legjelentősebb és legnépszerűbb sporteseménye. Jelezte, viadalhoz kapcsolódó szervezési feladatok nem átlagosak, de a magyar rendezési képesség is kiemelkedő. Leszögezte, az idelátogatók és a tv-nézők nemcsak évek, de évtizedek múltán is emlékezni fognak a nagy rajtra, és ”szerte a világban elviszik Magyarország jó hírét„.

Mauro Vegni, a Giro d’Italia versenyigazgatója felidézte: az elmúlt években Dublinban, Amszterdamban és Jeruzsálemben városi egyéni időfutamot rendeztek, a bevált módszert folytatták idén Bolognában, és a budapesti Grande Partenza nyitó akkordja is ez lesz. Kiemelte, az időfutam-specialistáknak kedvező rövid táv utolsó másfél kilométere 4 százalékos emelkedővel zárul. Így már ezen kioszthatják a legjobb hegyi menőt illető kék trikót az összetett elsőt illető rózsaszín, a sprinterek pontversenyében első ciklámen és a legjobb fiatalt illető fehér trikó mellett.

Kifejtette, a második, enyhén dombos szakasz csodálatos tájakon vezet, s bár 23 kilométerrel a cél előtt érinti a pannonhalmi Apátságot, ezzel együtt is a sprintereknek kedvez majd várhatóan. Szintén sík etap lesz a harmadik, ahol ugyancsak mezőnyhajrá várható, s szintén remek országimázs-növelőnek nevezte.

Paolo Bellino, a Giro d’Italia-t szervező RCS Sport igazgatója kiemelte: több mint 200 országban évről évre mintegy 800 millió tv-néző követi a viadalt. Mint mondta, a Giro kétféle örökséget hagy maga után: egyrészt az ország kiállhat a világ elé és megmutathatja magát, másrészt az olasz körverseny által elvetett magból új kerékpáros generáció születhet, amelyből a jövő nagy versenyzői nőhetnek ki.

Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.