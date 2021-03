Fotókon a történelmet író tardosi focisták: 10 éves az 50-szeres veretlenség

Tíz évvel ezelőtt volt országos hír a Tardosi FC ötvenmeccses veretlenségi sorozata a megyei I. osztályban. Kíváncsiak voltunk, jelenleg mi a helyzet most a focicsapatnál.

A 2011-ben sok sikert elért csapat gerincéből Csordás Gergő, Goldschmidt Tibor, Kádas Csaba (most edzőként), és az akkor kevesebb szerephez jutó Bélik Zoltán, Csordás Dénes és Sztanek Attila most újra együtt küzdenek az eredményesebb szereplésért. A csapat átlagéletkora csaknem 29 év, azaz rutinos alakulatról beszélünk. Megnéztük, hogy van most a csapat.

Három éve az őszi szezont a megyei III. osztályban kezdte a csapat. Akkor már Lipóczky Dániel volt az egyesület elnöke, aki – egyébként – akkor és most is játékával, góljaival is segíti a most is megye hármas klubot. Őt kérdeztük a jelenlegi helyzetről.

A sportvezető elmondta, hogy egykor igazi közösség alakult ki náluk. Nem csak az edzéseken, mérkőzéseken találkoztak a csapattagok. A bő, huszonegy tagú keretből azonban ma is csak öten nem tardosiak, de ők is a baráti társaság révén kerültek a klubhoz.

A pandémia előtti idők

Dániel szólt arról is, hogy a III. osztályban már nem kötelező utánpótlás-csapatot indítani, de a pandémia előtti időben Varga Borbála vette szárnyai alá a 7–11 éves gyerekeket, és edzette őket. Az utánpótlás-nevelésben is az a cél, hogy minél több lurkóval szerettessék meg a világ legnépszerűbb sportját. Visszatérve a felnőttekre, egy évvel ezelőtt a félbeszakadt bajnokságot az élen zárta a Tardos, de ez akkor nem jelentett bajnoki címet.

A meccsek lelke: „Bakesz”

Ősszel is azzal a nem titkolt elképzeléssel kezdték a pontvadászatot, hogy az első helyen végezzenek, és a következő szezont már a megye II-ben kezdjék. Az elnök azonban tudja, hogy ma már ez nemcsak a pályán elért sikerek függvénye, hanem a támogatókon, az anyagi háttéren is múlik. Az önkormányzat és a helyi vállalkozók is segítik a csapatot, de fontosnak tartotta kiemelni Árendás Józsefet, „Bakeszt”, aki nélkül nincs meccs már évtizedek óta, legyen szó pályakarbantartásról, szállításról, mosásról.

Jelenleg a negyedik helyen áll a csapat, de nem behozhatatlan a hátránya. Manapság megkerülhetetlen kérdés, hogy a veszélyhelyzet mennyiben befolyásolja az edzéseken, mérkőzéseken a részvételt. Szerencsére eddig csak közvetetten volt a csapat érintve.