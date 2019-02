Fontos mérkőzést veszített el az OSE Lions

Fővárosi vereségével egyre kevesebb eséllyel pályázik az előrelépésre az oroszlányi csapat

Az alapszakasz végeredménye szempontjából nagyon fontos mérkőzés várt a 3. helyen álló OSE-ra a 2. MAFC ellen, hiszen az oroszlányiak egy idegenbeli sikerrel még reális eséllyel küzdhettek az előrelépésért a tabellán. Az első negyed azonban nem ennek megfelelően alakult, hiszen a vendéglátó 6-0-val nyitott és a végig vezetett a játékrész során, az oroszlányiak az eredmény után futottak.

A második negyed elején azonnal egyenlíteni tudott az OSE, de innentől kezdve továbbra is végig a hazaiaknál volt az előny. Igaz, a különbség végig öt pontot belül volt, a félidőben pedig kettővel mentek a hazaiak, vagyis teljesen nyílt volt az összecsapás.

A harmadik negyedet remekül kezdte a Lions és egy 7-0-s rohammal ötpontos előnyre tett szert. A jó játék a negyed derekáig tartott, 43-51 után azonban a hazaiak nagyjából másfél perc alatt produkáltak egy 9-0-s szakaszt és visszavették a vezetést. A negyed végén aztán ismét döntetlen volt az állás, vagyis az utolsó játékrészre maradt a döntés.

Ott nagyjából a negyed feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a hazaiak fokozatosan elhúztak és végül tízpontos győzelmet arattak. A MAFC győzelmének kulcsa ezúttal is a szenzációsan játszó irányító, az amerikai Eric Gerard Washington volt, aki az őszi mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is 31 ponttal segítette csapatát a győzelem megszerzéséhez. Az OSE veresége ellenére is maradt a harmadik helyen, de egyre kevesebb az esély az

előrelépésre.

Sebastjan Krasovec: – Először is gratulálok a MAFC-nak a győzelemhez, ők játszottak ma jobban. Az amerikai játékosuk kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit mi nem tudtunk megfelelően lereagálni és ennek köszönhetően elveszítettük a mérkőzést.