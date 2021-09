Folytatná a Tardos a megkezdett sorozatot a megye III.-ban

A harmadosztály mindkét csoportjában az ötödik forduló következik. A Dunaalmás ötödik győzelmét is behúzhatja.

Délen az egyetlen hibátlan csapat, a Dunaalmás Tárkányba látogat majd. A hazaiak a harmadik helyen állnak, így nem lesz egyszerű feladat a hibátlan sorozat meghosszabbítása. A pont nélkül álló csapatok közül a Bokod a Várgesztest fogadja majd, míg a Bakonyszombathely a Szákszendet látja vendégül. A Bakonysárkány a Daddal vív rangadót, az Oroszlány pedig otthon szeretne győzni a Bársonyos ellen.

Jónak ígérkezik a Csém naszályi vendégjátéka is. Északon a Tardos áll jelenleg száz százalékos teljesítménnyel csak, bár ez összesen két győzelmet jelent. Most az Annavölgy ellen folytathatják idegenben. Az annavölgyiek mellett a Bajna sem szerzett még pontot, most a Szomód ellen kíséreli meg a csapat. A Dunaszentmiklós a Zsámbék II. ellen vív rangadót, a Baj pedig a Szárliget ellen erősítené meg a dobogós pozícióját. A Vértestolna–Süt­tő II. összecsapás is érdekes lehet, ahogy a TABAK–Felsőgalla is.