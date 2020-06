Múltidézőnkben megyei csapataink és sportolóink ötven éve, június ezen hétvégéjén játszott bajnoki mérkőzéseit elevenítjük fel.

Ebben a sportmentes időszakban a Kemmával elkalauzolunk benneteket a megye történelmi sportvilágába. Már felidéztük, hogy 10, 20, 30, 40 és 60 éve milyen meccsekre készült a megye, most felelevenítjük, hogy 50 éve milyen eredmények születtek. Lássuk mi is történt 1970-ben, június ezen hétvégéjén.

Kulcsjátékosok hiányában nagy falat idegenben

Ugorjunk kezdésképpen Almásfüzitőre, ahol 50 évvel ezelőtt a röplabda vitte a prímet. Nem is akár milyen szinte, ugyanis a füzitői hölgyek gárdája a legmagasabb osztályban, az NB I-ben szerepelt. Sajnos napjainkban ez a bravúros teljesítmény már nem mondható el, azonban akkoriban rengetegen szorítottak a Timföld csapatának. Az aktuális hétvégén a csapat a Szegedi Spartacus otthonába látogatott. Azonban az előjelek nem voltak kedvezőek, ugyanis tartalékosan kellett megtenni a hosszú utazást. Ez sajnos a meccsre is rányomta bélyegét. A védekezés nem akart összeállni, így az első két szettet nagyon simán bukta el az Almásfüzitő mindösszesen öt pontot szerezve. A harmadik játékra jött a feltámadás, azonban ez nem tartott ki a negyedik szettre, ahol a szegediek ismét sima játékkal zárták le a meccset kialakítva a 3-1-es végeredményt.

Világcsúccsal Európa-bajnok

A nagy súlyok szerelmesei szintén ezen a hétvégén randevúztak Szombathelyen, ugyanis ekkor rendezték a 29. súlyemelő Európa-bajnokságot. 21 ország versenyzője érkezett Szombathelyre, hogy a különböző súlycsoportokban megküzdjön a bajnoki címért. A Tatabánya színeiben több versenyző is képviselte az országot.

A Tatabányai Bányász fiatal súlyemelője. Holczreiter Sándor lepke súlyban állt az órási súlyok mögé. A remek sportolót a szakvélemények kategóriájában a negyedik helyre várták, azonban erre jócskán rácáfolt a fiatal versenyző. Nyomásban 110 kilogrammot, szakításban 92,5 kilogrammot, lökésben 125 kilogrammot teljesített, amely összetettben 327,5 kilogrammot, új országos csúcsot és második helyet ért.

Azonban ez csak a kezdet volt. Légsúlyban újabb Bányász-versenyzőnek, Földi Imrének szurkolhatott a nagyérdemű. Földi nyomásban 127,5 kilogrammal lett Európa-bajnok. A szakítás volt a gyengébb száma a súlyemelőnek, így szükséges volt a nagyszerű teljesítményre nyomásban, hogy összetettben meg tudja őrizni előnyét. Lökésben aztán már nem is volt kérdés. Földi magabiztosan lökte ki a 135 és a 140 kilót is. Megtartotta összetettben az előnyét és új világcsúccsal, 372,5 kilogrammal lett Európa-bajnok. Két és fél kilóval javította meg a rekordot, amelyet szintén ő maga tartott.

Ritka kevés gól, pont a bajnok ellen

Irány a parketta, nézzük meg mit alkottak a Tatabánya aranykezű női és férfi kézilabdázói az NB I-ben. Mindkét együttes hazai pályán fogadta ellenfelét. A hölgyek a bajnokság utolsó fordulójában a Fradit fogadták, akik a bajnoki címnek is örülhettek már. Ennek fényében nagy bravúrra volt szükség a tatabányai lányoktól. A meglepetés jött is, amely a gólok számában és a végeredményben is megmutatkozott. A csapatok felváltva, 10 perces periódusokban produkáltak hol hol jobb, hol gyengébb teljesítményt. A meccsen mindösszesen 12 találat esett egyenlő eloszlásban. A bányász lányok kimagasló játékkal 6-6-os végeredmény után tartották otthon az egy pontot.

A Tatabánya férfi kézisei sem tétlenkedtek a 300 hazai néző előtt. A Bányász a fővárosi HBNA csapatát látta vendégül. Ugyan a vezetést még a vendégek szerezték meg, de pillanatok alatt 6-2-re húztak el a hazaiak és ezt követően már nem is engedték ki a kezükből a vezetést. A fővárosi alakulatnak még párszor sikerült zárkóznia, azonban az olló egyre csak nagyobbra nőtt a két együttes között. A Tatabánya tetszetős játékkal kiszolgálta szurkolóit és egy könnyed 22-15-ös végeredménnyel zárta a mérkőzést és a bajnokságot.

Edzői jövendölés, ami a Tatabánya kiesését jelentette

Ha már a labdajátékoknál tartunk, akkor a labdarúgás is elengedhetetlen. Az akkoriban még Magyar Népköztársaság-kupa néven futó sorozatban az NB I-es Tatabányai Bányász az NB III-as KOMÉP SC csapatával csapott össze. A mérkőzés előtt dr. Lakat Károly egy mondatban úgy fogalmazott, hogy döntetlen lesz és az Építők jut tovább. Mintha csak a jövőt látta volna. A vendéglátó KOMÉP hatalmas elánnal kezdte a meccset és több szögletet is kiharcolt egymás után. Az osztálykülönbség egyáltalán nem látszott a két gárda között, sőt a hazai csapat sokkal szervezettebben játszott és többet is támadott, azonban ez sem volt elegendő a gólszerzéshez. A Bányász az utolsó 20 percben próbálta rákapcsolni, de ekkor már kevés volt. A végeredmény valóban döntetlen lett, végeredményben 0-0. Dr. Lakat Károly megjósolta csapata kiesését és az Építők továbbjutását.