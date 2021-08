Fociünnep Nagyigmándon: pályaavatással koronázta 100. évfordulóját a sportkör

Átadták a felújított centerpályát és a fűnyírótraktort szombaton Nagyigmándon.

Hajduné Farkas Erika polgármester arról beszélt, mindig nagy öröm, ha új fejlesztésekről számolhat be. Az immár 100 esztendős sportkör legutóbbi húsz évének jelentős eseményeit is felidézte.

2001-ben, a 80. évfordulón jelent meg a néhai Gerencsér József kiadványa, amely a település sporttörténetét dolgozta fel. A 90. évfordulón a sportkör Nagyigmándért díjat kapott az önkormányzattól. 2002-ben átalakították a sporttelepet, így az addigi egy pálya mellett edzésre alkalmas és centerpálya is létrejött. A polgármester hangsúlyozta, a kiváló sportvezetők mellett fontos, hogy a fiatalok megfelelő körülmények között mozoghassanak.

2014-ben készült el az új sportépület, amelyben vendégöltöző, klubhelyiség és konditerem is található. Ballabás Melinda, a Nagyigmándi KSK elnöke arról számolt be, a TAO-programnak köszönhetően sok lehetőség nyílik az egyesületek előtt, így tudtak öntözőberendezést telepíteni, majd a pályát is felújították. Korábban egy kilenc férőhelyes kisbuszt is ennek segítségével szereztek be.

Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott arról beszélt, Nagyigmándon sok céltudatos fejlesztést hajtanak végre, nem csupán pályázatok segítségével, hanem önerőből is. Dr. Veres Zoltán megyei jegyző úgy fogalmazott, a településen pezseg a kulturális és a sportélet, a fiatalok sokféle mozgásforma közül választhatnak. Végül azt kívánta, a helyi sportkör még sok száz ilyen jubileumot ünnepelhessen.