Hétvégi sportműsor: „megkóstolja” a zalait az OSE

A tatai pingpongos és a tatabányai tekés hölgyek is megkezdik ez évi szereplésüket, az OSE Lions ezúttal a Zalaegerszeget látja vendégül.

A női bajnokság élvonalában szereplő Tatai AC első csapata számára is megkezdődik az idei esztendő mérkőzéssorozata. A tornarendszerben zajló élvonalbeli bajnokságban a sereghajtó tataiak ezúttal a budapesti Ormai-csarnokban lépnek az asztalokhoz, ahol négy mérkőzés vár rájuk. Ez azonban korántsem lesz egyszerű számukra, hiszen a bajnokság jelenlegi öt legjobb csapatából érkeznek a riválisok.

Ellenfeleik sorrendben a harmadik helyen álló Kecskemét (január 18. szombat, 11 óra), a listavezető ERDÉRT (január 18. szombat, 16 óra), a negyedik Statisztika (január 19. vasárnap, 10 óra) és az ötödik Orosháza (január 19. vasárnap, 15 óra) lesznek.

Asztalitenisz, Extraliga, női, 4. forduló

– A lányok az ünnepeket leszámítva végig­edzették a téli szünetet, így mindenki játékban van. Sajnos Adamik Csenge csuklója megsérült, így ő nem tarthat velünk, helyette Domokos Fanni és Jankus Dóra jönnek fel a második csapatból. Nem sok esélyünk van jóval erősebb riválisainkkal szemben, de a fiatalok számára jó tapasztalatszerzési lehetőség lesz ez a hétvége – nyilatkozta lapunknak Lukács Csaba szakosztályvezető.

Kosárlabda, NB I. A., férfi, 16. forduló

OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

Oroszlány, január 18. szombat, 18 óra.

Az előző fordulóban Debrecenben nyerő és a nyolcadik helyen álló oroszlányiak ezúttal újra hazai közönség előtt léphetnek pályára, mégpedig a 11. helyezett zalaegerszegiek ellen. A két csapat között ugyan csak egy győzelemnyi a különbség az OSE javára, a ZTE azonban nincs jó passz­ban, legutóbbi három bajnokiját egyaránt elveszítette.

A gyengébb szereplés miatt Bencze Tamás vezetőedzőt menesztették is. A Lions-nak egyébként kellemes emlékei lehetnek a ZTE-ről, hiszen az OSE első győzelmét éppen Zalaegerszegen aratta ebben a szezonban (91-84). Szinte minden az oroszlányiak győzelme mellett szól, remélhetőleg a játékosok ezt a pályán is bizonyítják majd. A szurkolókon bizonyosan ezúttal sem fog múlni…

– Holnap egy újabb fontos hazai mérkőzéssel folytatjuk a bajnokságot. Mióta legutóbb találkoztunk velük, új irányítót igazoltak és támadásban nagyon hatékonyan tevékenykednek, rendre 80 pont fölött dobnak még olyan jól védekező csapatok ellen is, mint a Falco és a Körmend. A héten lecserélték a vezetőedzőjüket is, ami minden bizonnyal plusz motivációt, energiát ad a csapatnak. A védekezésünkre kell fókuszálnunk és olyan játékra kell törekednünk, mint Debrecenben. Magyarország legjobb szurkolótábora előtt fogunk játszani, mindent meg fogunk tenni a győzelemért – nyilatkozta az OSE Lions vezetőedzője, Sebastjan Krasovec.

Teke Szuperliga, női, 10. forduló

ZTE-ZÁÉV TK–Tatabányai SC

Zalaegerszeg,január 18. szombat: 10 óra.

A tizedik fordulóval folytatódik a pontvadászat a női bajnokság élvonalában. A tatabányai kék-fehérek mindjárt az egyik élcsapat otthonába látogatnak. A zalaiak idegenben is legyőzték a Bányászt, és most vendéglátóként is egyértelműen ők a találkozó favoritjai.

A TSC háza táján ettől függetlenül is meglehetősen borús a hangulat. A csapat ugyanis csere nélkül kénytelen elutazni, tudtuk meg Lovász Krisztina játékostól, technikai vezetőtől. Krisztina elmondta, hogy mindössze két ifjúsági korú tekés és hat felnőtt játékos áll rendelkezésre.

Németh Kinga műtött válla miatt ebben a szezonban szinte biztosan nem szerepelhet már. Szabó-Suhai Éva szintén műtött válla jobb állapotban van, de egyelőre még nem tökéletes. Balla Ildikó munkahelyi kötelezettsége miatt nem tarthat a többiekkel, de Csorba Csilla is hiányozni fog. Ennek ismeretébe a súlyos vereség elkerülése, a tisztes helytállás lehet a tatabányaiak elsődleges célja.