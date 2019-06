Fiesztával és füstbombákkal ünnepelték az Etét a szurkolók (meccsfotók)

Környei győzelmével bajnoki címet ünnepelhetett az Ete, emellett továbbra is éles a kiesés ellen vívott harc.

A megyei másodosztály hétvégi fordulójának rangadója egyértelműen a listavezető Ete környei vendégjátéka volt, ahol az eteiek egy esetleges győzelemmel megszerezhették a bajnoki címet, míg a Környe a második helyért áll harcban. Az Ete hamar hátrányba került, Szabó Krisztián bombagóljával szerezte meg a vezetést a Környe, de két perccel később Gyüszi Levente egy szögletet követően egyenlített. A térfélcsere után ismét egy gyors gólváltás történt, így a végére maradt a döntés: a 91. percben a csapatkapitány Gyüszi egy magas labdát vágott a hálóba, így az Ete zsinórban tizenkettedszer is győzött és ezzel megnyerte a bajnokságot.

És jöhetett a fieszta: a füstbombákkal készülő etei szurkolótábor óriási lelkesedésben tört ki és piros-feketévé változtatta fél Környét, majd a mérkőzés lefújása után még egy kis pezsgőt is kapott a helyi labdarúgópálya. A Környe ráadásul a második helyért is kapaszkodhat, minden bizonnyal az utolsó fordulós, Bajót elleni összecsapásukon dől el, hogy ki lesz az ezüstérmes. A környeiek egyébként nincsenek túl jó passzban, utóbbi öt meccsükön mindössze négy pontot szereztek.

A jelenleg második Bajót egy fordulatos, gólokban gazdag meccsen nyert Felsőgallán. A két csapat felváltva vezetett, majd a második félidő nagy részét emberelőnyben töltő vendégek a végül triplázó Aradi Sándor találatával kicsikarták a győzelmet a ráadásban. A remek formában lévő Szikra zsinórban nyolcadik sikerét aratta, míg a Felsőgalla egymás követő negyedik alkalommal veszített. A hármas győzelmi szériából érkező és a dobogóra kerülésre sem esélytelen Bana nagy lehetőséget szalasztott el az érmekért zajló csatában, miután a félidei döntetlen után simán kikapott Piliscséven.

A Mocsa magabiztosan verte a Császárt, ezzel a két csapat helyet is cserélt a tabellán. Tovább tart az ászári góldömping: Rakó László fiai az előző fordulóban a Környével játszottak 6-6-ot, most pedig végig vezetve Gyermelyen végeztek 5-5-re úgy, hogy bő tíz perccel a vége előtt még két gól volt az előnyük. Az Ászárnak egyébként csak ez a két döntetlen szerepel a bajnoki mérlegében ebben a szezonban. A Pilismarót a papírformának megfelelően legyőzte a Bokodot és ezzel két helyet is előrelépett a tabellán, míg a Süttő háromgólos félidei előnyét szórakozta el a második játékrészben a Kocs ellen. A vendégek a ráadásban egyenlítettek büntetőből. A Tatabányai Vasas is majdnem eljátszotta ezt Szomódon, de végül egy maradt a háromgólos fórból, így a megyeszékhely együttese újabb nagy lépést tett a bennmaradás felé az előző fordulóban aratott sikere után. A már biztosan az utolsó helyen végző Szomód egymás után negyedik vereségét szenvedte el.

A forduló gólátlaga egyébként az eddigi legmagasabb volt a szezon során, meccsenként 6,1 találatot jegyezhettünk fel a vasárnapi játéknapon. A góllövőlistát az ezúttal triplázó ászári Büki Csanád vezeti 42 találattal.