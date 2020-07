Fiatalokra épít a tatabányai vízipóló csapat a következő szezonban

A Tatabányai Vízmű SE élvonalbeli vízilabdacsapata június 22-én kezdte meg a felkészülést a 2020–2021-es bajnoki idényre. Ellenben a női első osztályú együttes, ahogy Zantleitner Krisztina vezetőedzőtől megtudtuk – gyakorlatilag – már május óta tréningezik.

A tatabányai uszoda medencéjében, a peckesen feszülő kötelek között bő tucatnyi vízműves pólós „fiú” rótta a hosszakat a szakmai vezető, Zantleitner Tamás irányítása mellett.

– Március közepén abbamaradt a bajnokság, vannak olyan játékosaink, akik azóta nem voltak vízben – kezdte Tamás. – Éppen ezért fokozatos terhelésnek vetem alá a srácokat. Az első héten csak napi egy edzést vezényeltem. A jövő héttől viszont napi két alkalommal gyakorlunk közösen, és már a labda is sűrűbben kerül elő. Mivel a júliusi Magyar Kupa jóformán már a nyakunkon van. A TVSE jelenlegi kerete tizennyolc sportolóból áll. Az alapozás kezdete óta pedig Kiss Szabolcs segíti másod­edzőként Zantleitner munkáját.

– A koronavírus a mi életünket is megváltoztatta – emelte ki a szakvezető. – Gazdasági okokból jelentősen, mintegy negyven százalékkal csökkentenünk kellett a vízilabdások fizetését. Voltak, akik ezt elfogadták, de akadtak, akik nem. Néhány problémás esetet pedig úgy oldottunk meg, hogy a pólósok közül többen is elmentek dolgozni a sport mellett. Időközben seregnyi külföldi játékos is távozott az OB I-es csapatoktól. Így, ahogy nálunk is, több lehetőséghez juthatnak a fiatalok, bár nálunk nem volt idegenlégiós alkalmazásban.

Zantleitner Tamás elsorolta a távozókat: Kalanovics, Keresztúri, Katonás, Garancsy, Szentesi, Takács K., Tóth B., valamint Kuncz, aki befejezte pályafutását.

Az érkezők közül Tanczer Tamás (1999-es születésű) és Mladoniczky Tibor (1999) a BVSC-től jöttek a Tatabányához. Polovic Krisztián (1992), Szőke Bendek (2000) és Szabó Bence (1996) Szombathelyről igazolt a vízművesekhez. A ’91-es születésű Blank Ádám Szegedről igazolt a Zantleitner-csapathoz, míg Nagy Norbert (1991) az OB I. B-ből került a keretbe. Az igazolásokból egyértelműen látható, hogy fiatalabb és rutinos játékosok egyaránt szép számmal érkeztek a TVSE-hez.

Az új szezonban összesen tizennégy csapat játszik majd az élvonalban, mégpedig nem két csoportban, hanem összevonva, azaz mindenki mérkőzik mindenkivel, oda-vissza. Az is biztos, hogy a csapat búcsúzik a pontvadászat végén az első osztálytól. A harmadik „leggyengébb” pedig osztályozót vív a második vonalbeli bronzérmessel a feljutásért, illetve a bennmaradásért.

– Egyértelmű célunk, hogy a fenn említett helyezéseket szeretnénk elkerülni – fogalmazott Zantleitner Tamás. – Viszont változások miatt az erőviszonyokat alig ismerhetjük. Szerintem, legalább hat–hét forduló kell ahhoz, hogy kitisztuljon a kép, be tudjuk pozícionálni magunkat. Úgy gondolom, körülbelül a nyolcadik helytől lefelé óriási lesz a tülekedés.

A pólós idény ezúttal július végén veszi kezdetét, méghozzá a Magyar Kupa küzdelmeivel. A bajnoki nyitány pedig majd augusztus vége felé várható.