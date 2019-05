Kosárünnep Oroszlányban: feljutott az élvonalba az OSE Lions

A rájátszás második meccsét is megnyerve jegyet váltott az élvonalba az OSE Lions. Az oroszlányi kosárlabdázók 103-74-re győzték le a HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet.

Az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban mérkőzött meg egymással az OSE Lions és a Veszprém csapata a másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokság döntőjében.

Az első, veszprémi mérkőzést az OSE nyerte, így már csak egy sikerre volt szüksége a két győzelemig tartó párharc, és ezzel a bajnoki cím megszerzéséhez. Nos ez a győzelem összejött, szerda este az OSE Lions 103-74-re legyőzte a Veszprémet és ezzel feljutott az első osztályba.

NB I B, Döntő, 2. mérkőzés

OSE Lions – HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 103-74 (31-20, 24-13, 29-16, 19-15)

OSE Lions: Illés 9/3, Abell 21/9, dr. Mohácsi 9/6, Hegedűs -, Nshimba 7.

Csere: Bán 13/12, Kiss 9/3, Sömenek 6/6, Anda 9, Kucsora 6, Burai 9/3, Zsíros 5/3.

Veszprém: Szabó 11/3, Madár 24/18, Kovács 6, Pavlovics 15/6, Völgyi 10.

Csere: Kerkai 4, Körtélyesi 4, Helmeczi -, Lógár -, Szűcs –

Sebastjan Krasovec, a Lions edzője a meccs után úgy nyilatkozott, hogy először is gratulálni szeretne a csapatnak, a játékosainak, és egy nagyon nehéz szezon van a hátuk mögött, amely során voltak lent és fent is.

– Cseréltünk a szezon során játékosokat, ez is az oka annak, hogy időbe telt amíg összekovácsolódtunk. Sosem adtuk fel, folyamatosan dolgoztunk és végig hittünk a céljainkban. Szeretném megköszönni a vezetőségnek és a támogatóinknak, hogy az egész bajnokság alatt minden igényt kielégítő körülményeket teremtettek számunkra! Emellett szeretnék köszönetet mondani Fodor Péternek, aki mindvégig mellettem volt és támogatott, amikor lent voltunk, akkor is hitt a munkánkban, Németh Zoltán erőnléti edzőnknek, Szabó Barnabás gyúrónknak és mindenki másnak is, aki hozzásegített bennünket a bajnoki cím eléréséhez – tette hozzá.

Mérész Csaba, a Veszprém edzője is gratulált az Oroszlánynak. Mint mondta, teljesen megérdemelték mindkét mérkőzésen a győzelmet, illetve a feljutást! Mind a két meccsen extra napot fogtak ki.

– További sok sikert kívánok nekik az A csoportban – fűzte hozzá..

Csalódottan értékelte a meccset a veszpremkosar.hu. Mint írták, alárendelt szerepre kényszerült a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém, kosárlabdázóik pedig az előző heti fiaskó után bár javítani akartak, végül csődöt mondtak. Az OSE Lionst viszont méltatták, ugyanis úgy látták, hogy a kiegyensúlyozottabb, higgadtabb, koncentráltabb és nem utolsósorban motiváltabb oroszlányiak jobb csapatot alkottak, a jól működő stratégiájuk révén teljesen megérdemelten lettek elsők, így jegyet váltottak az élvonalba.