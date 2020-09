Felcsúton folytatta győzelmi szériáját a Bányász az NB III-ban

A góltalan első félidő után a Puskás szerezte meg a vezetést a találkozón, azonban a Bányász megrázta magát és 5 perc alatt megfordította a találkozót.

Az NB III. nyugati csoportjának 11. fordulójában a Puskás Akadémiához látogatott az újoncként remek formában focizó Tatabánya. A cél pedig az volt, hogy a Bányász tovább gyarapítsa pontjait, tapadva ezzel a tabella első két helyezettjéhez. A vendég alakulat pedig nem szakította meg jó sorozatát.

Az első félidő nem hozott gólt, és a szerencse is először a hazaiaknak kedvezett, ugyanis az 57. percben Sipos góljával a Puskás került előnybe. Aztán mintha csak meghúzogatták volna az oroszlán bajszát a hazaiak felpörgött a Bányász. A 60 percben Kocsis révén sikerült egyenlíteni, majd a 65. percben Gergő duplájával már a vezetés is a Tatabányánál volt. A mérkőzésen több gól nem esett. A Puskás Akadémia a mérkőzés hajrájába érve még két piroslapot is bezsebelt. Újabb győzelmével a Tatabánya tovább erősítette harmadik helyét a tabellán.