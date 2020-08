Félbeszakadt a Grundfos Csurgó elleni felkészülési mérkőzése Tatabányán

A Grundfos Tatabánya 15-13-ra vezetett a Csurgó elleni edzőmeccs második félidejében, amikor a rendkívül nedves, emiatt balesetveszélyessé váló pálya miatt a vezetőedzők a mérkőzés félbeszakítása mellett döntöttek.

A Grundfos Tatabánya eddig mindhárom edzőmérkőzését megnyerte, így nem is lehetett kérdéses, hogy a Csurgó elleni összecsapáson is csak a győzelem lehet a célja a Kék Tigriseknek. Ahogy az várható volt, az Achillesét fájlaló Piotr Wyszomirski ezúttal nem kapott szerepet, a többiek azonban Matics mester rendelkezésére álltak.

A Tatabánya hamar megszerezhette volna a vezetést, Balogh azonban a felső lécre pattintotta a Debreczeni által kiharcolt büntetőt. Zdolik révén azonban így is a vendéglátóé volt az első gól, amely el is húzott 3-1-re. A csurgóiak aztán eredményesen használták ki a Zdolik kiállítása miatti ember­előnyt, előbb szépítettek, majd egy kapusgóllal egyenlítettek is.

Innentől kezdve egyik csapat sem tudott egy gólnál többel elszakadni a másiktól, hol itt, hol ott volt az előny, a félidőre döntetlennel mentek a csapatok. Matics mester a 17. percben sort cserélt mezőnyben, amitől a védekezés megszilárdult, a támadójáték viszont némileg visszaesett (ez ugyanígy igaz volt az ellenfélre is).

A második játékrész elején elhúzott a Grundfos, de a személyzet és a játékosok ekkor már többet törődtek a pálya törlésével, mint a játékkal. Aztán a 38. percben a két vezetőedző döntésének értelmében véget is ért a mérkőzés. A délelőtti eső megtette a hatását, a rendkívül párás levegőben a játékosok rengeteget izzadtak, a mezekből is folyt a víz, a pálya pedig nem száradt rendesen, így érthető volt, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében beszüntették a találkozót.

A hazai csapatban Ancsin, Debreczeni és Zdolik is jól teljesített támadásban, bár az össz­játékban helyenként még látszott az összeszokatlanság a csapaton, emellett a büntetődobások hatékonyságán is van mit javítani. A védőmunkáért viszont mindenkit dicséret illet, Konecny is remekül tette a dolgát a kapuban. Összességében hajtós és kemény meccset játszott egymással a két csapat, amelyen elsősorban a védekezés dominált.

Kontra Zsolt, a Grundfos Tatabánya technikai vezetője: – Sajnálatos, hogy félbe kellett szakítani az összecsapást, de a két edző jó döntést hozott a játékosok testi épségének megvédése érdekében. Egyébként jó iramú, kemény, színvonalas mérkőzést vívott a két jól felkészített csapat.