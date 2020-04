Fekete László visszatér – „Egy 2 mázsás golyót még mindig felemelek”

Fekete László rekorder visszavonulása után, újra versenyezni szeretne. Tervei között szerepel, hogy 2021-ben részt vesz egy nagy nemzetközi versenyen.

Szeretné bizonyítani, hogy hatvan év felett tisztán és becsülettel mit lehet még elérni, ezért is döntött úgy, hogy 2021-ben visszatér az erősportolók közé a Magyarország legerősebb embere címet 1988–97 között egy évtizeden át birtokló, 2015-ben már egyszer visszavonuló, jelenleg 62 éves Fekete László – mondta el videó­blogjában. „Úgy vonultam vissza, hogy nemzetközi versenyeken már nem szeretnék többé indulni. De nekem azóta is ugyanolyanok a napjaim, mint régen, azóta is edzésben vagyok. (…) Cél most a jövő évi világbajnokságon való indulás. Fizikális erőmmel nincs gond, egy 2 má­zsás kőgolyót még mindig felemelek. 15 éve tartom a világrekordot, megdönthetetlen vagyok ebben a versenyszámban” – nyilatkozta korábban a csúcstartó.

A Komárom-Esztergom megyében élő Fekete, aki korábban világbajnokságon ötödik, Európa-bajnokságon pedig második helyig jutott, nemzetközi versenyen szeretné bizonyítani, hogy 60 fölött is nagy dolgokra lehet képes az ember. A tervei szerint a nagy visszatérés egyben a búcsúja is lesz, utolsó versenyére készül. A fenti címek mellett 2007-ben a saját maga által szervezett meghívásos versenyen a Világ Natúr Legerősebb Embere címet is elnyerte, ugyanezen a versenyen csapatban 2009–11. között háromszor nyert.

2002-ben a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével is kitüntették, valamint volt Komárom-Esztergom megye legjobb sportolója is. Fekete László mindkét fia is eredményes a sportágban, hiszen mind Fekete Miklós, mind Ifj. Fekete László is óriási sikereket értek el az Erős Emberek sportágban, ahol több csapatbajnokságot is megnyertek már.