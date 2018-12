Folyamatosan fejlődik a megyénk labdarúgása, idén is több pálya létesült

Remek évet zártunk a megyei labdarúgásban. A múltról és jövőről beszélgettünk Khéner Lászlóval, a megyei igazgatóval.

A 2018-as esztendő a megyei labdarúgásban nyugodt, de izgalmas volt. A fejlődés töretlen, minden tekintetben. A Dorog stabil NB II.-es csapat, míg a Komáromnak sikerült feljutnia a harmadosztályba. A megyénk településein lévő futballpályák gombamód szaporodnak, a meglévők pedig szépen fejlődnek.

A mögöttünk tudott 2018-as esztendőről Khéner Lászlóval, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei igazgatójával beszélgettünk.

– A Bozsik intézményi programban növekedtünk, több intézmény került be a rendszerbe. Köszönhető ez elsősorban az infrastruktúra fejlődésének, több óvodában és iskolában műfüves pálya épült. A Fair Play Cup, azaz a középiskolai foci programban is az élbolyban állunk a megyék között. Elindult az amatőr sportszervezői képzés, első körben huszonöt ember jelentkezett.

Fő célja ennek az, hogy korszerű tudásanyagot adjunk át a klubvezetőknek, segítve ezzel a munkájukat – kezdte Khéner László. Idén is megszerveztük a díjátadó gálánkat, ahol az év legjobbjait díjaztuk minden osztályban és korcsoportban, ez már-már hagyománnyá fejlődött. Ahogy a szakmai nap is, amit jövőre is tervezünk. Ezeken rendre neves előadók tartanak remek előadásokat, melyből sokat tanulhatnak a klubvezetők és edzők.

Az infrastruktúra fejlődése továbbra is töretlen a megyénkben, idén is hatszázmillió forintot hagytunk jóvá a megyei kluboknak. Részben befejezik a még futó projekteket, részben pedig új pályák, öltözők jönnek létre. Az Országos Pályaépítési Program is folytatódott, már harmincöt megépült pályánál tartunk 2012 óta. Fontos számomra, hogy olyan kistelepülések pályái is megújulnak, ahol nagy szükség volt rá. A bakonyaljai térségben Réde, Bakonyszombathely, Kisbér mind nélkülözte a műfüves pályákat.

A nemzetközi kapcsolataink tovább erősödtek, két korosztályos csapatunk (negyven fő) utazott ki Németországba. Idén szokás szerint meghívtuk a Fritz Walter alapítványt is, valamint a mi gyermekeink is Németországban jártak az alapítvány meghívásából. A Galántai Labdarúgó Szövetséggel is erősödött a kapcsolatunk. Mi voltunk a házigazdái a regionális utánpótlástornának is, ahol Fejér és Veszprém megye legjobb férfi és női utánpótláskorú játékosai játszottak a mieinkkel.

Ezen a tornán ismét szép sikereket értünk el, hiszen a női U19-es csapatunk az első helyen végzett, a fiúknál pedig az U19 és az U16 is második lett Fejér megye mögött – folytatta az igazgató. Most hétvégén pedig női felnőtt válogatottunk megnyerte a regionális teremtornát Fejér, Budapest és Tolna megye előtt.

– Az idei év legnagyobb volumenű változása az utánpótlás-bajnokság átszervezése volt. Az U19-es csapatok így már szombaton játszanak, míg a felnőttek vasárnap, ezzel a tehetségesebb játékosok megkaphatják a lehetőséget a felnőttek között is. Ezzel kettévált a felnőtt és az utánpótlás-bajnokság, ezáltal pedig az U19-ben lesznek feljutók és kiesők.

Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy hasonló erősségű csapatok játszanak az utánpótlásban, ne pedig a felnőtt csapat jogán legyenek besorolva az osztályokba. Bízunk benne, hogy ez elő fogja segíteni a fiatalkorú játékosok fejlődését, hiszen senkinek sem jó, ha nagy különbségű végeredmények születnek.

Sikeresek voltak a pályázataink is: huszonhat Teqballasztalt osztottunk szét tíz százalékos befizetéssel, valamint ötvenegy életmentő készülék került a klubokhoz és önkormányzatokhoz. Oktatást is kaptak a defibrillátor használatából a klubok vezetői, a biztonság számunkra a legfontosabb, és ezzel nagyot léptünk előre ebben a tekintetben is.

A Rendőrséggel és a Polgárőrséggel való együttműködésünk is gyümölcsöző. A két szervezettel folyamatosan egyeztetünk, a várhatóan nagyobb nézőszámú mérkőzéseken fokozott a felügyelet, elkerülve a problémákat. Amikből egyébként szerencsére nem volt idén, 2018 egy nagyon nyugodt év volt.

Ebben az évben is volt Polgármesterek Találkozója, ami már 2-3 éves múltra nyúl vissza. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a polgármesterekkel, hiszen ők is elengedhetetlenek a település sportéletében – tette hozzá az igazgató. A mögöttünk tudott időszak miatt a jövőről is kérdeztük Khéner Lászlót.

Az új évtől azt várom, hogy megyénk labdarúgása tovább fejlődjön és erősödjön, de nemcsak infrastruktúra területén, hanem szemléletben is változásokra lesz szükség. A kluboknak meg kell tartaniuk a gyerekeket, hogy azok a taoforrások, melyeket a fiatal labdarúgókba fordítunk, később kamatozzanak.

Az egyesületek sajnos nagyon sok játékost veszítenek el tizennégy és felnőtt kor között, ezen feltétlenül változtatniuk kell. A megtartás a sportszervezetek feladata, ha jó közösséget teremtenek, ahova szívesen járnak sportolni a fiatalok, akkor biztos, hogy a megtartás is sokkal hatékonyabb lesz.

A Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget biztosít a szervezeteknek a fejlődésre, a napi foglalkozás, a nevelés, a sportághoz kötés azonban a klubok feladata – zárta szavait Khéner László, a megyei igazgató.

