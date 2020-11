Kitűnő teljesítményt nyújtottak a Tatabányai Judo Club cselgáncsozói

A Tatabányai Judo Club (TJC) által szervezett Faragó Benjámin Emlékversenyen jól szerepeltek a tatabányai cselgáncsozók.

A Tatabányai Judo Club immár 22. alkalommal rendezte meg a Faragó Benjámin Emlékversenyt, melynek helyszíne ezúttal is a Földi Imre Sportcsarnok volt. A viadal kitűnő erőfelmérőnek bizonyult az utánpótlás-korosztályú sportolók számára. Az idei megmérettetést sok más versenyhez hasonlóan zárt kapuk mögött tartották meg az egészségügyi előírások betartásával, így csak a sportolók és edzőik vehettek részt rajta. A szigorú előírások ellenére is szép számmal léptek tatamira a Földiben, hiszen 16 egyesület 110 versenyzője nevezett a viadalra. Ez a verseny egyben – fél év kihagyás után – válogatóverseny is volt az országos bajnokságra.

A megnyitón a Magyar Judo Szövetség főtitkára, Nagy György díjakat és elismeréseket adott át, többek között a Tatabányai Judo Club alapítója, Kunyik József számára is.

A Tatabányai Judo Club versenyzői egyébként a legnagyobb létszámmal képviseltették magukat az eseményen, és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak (lásd keretes írásunkat), ami jó előjel az országos bajnokságok előtt.

A verseny megrendezését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Agora Nonprofit Kft., a BIL Trans Kft., a Bodorvent Kft. és a Gombi Car Kft. támogatta, ezt a szervezők ezúton is köszönik.