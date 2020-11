Fájdalmas vallomás a megye I.-ből: „Elvették a futballt az életemből”

A hétvégén ugyan folytatódhatna a foci a megyei bajnokságokban, ennek ellenére elvétve lépnek pályára a csapatok. Ahol igen, ott is zárt kapuk mögött kell játszaniuk.

A megyei első osztályból még két forduló lenne kiírva erre a naptári évre, azonban nem fognak mérkőzéseket rendezni a hétvégén. Az MLSZ legfrissebb határozata szerint az amatőr mérkőzéseket meg lehet rendezni, de nem kötelező. Ha az egyik fél nem szeretne pályára lépni, akkor a találkozót elhalasztják, így amelyik csapat játszani akar, az sem biztos, hogy fog.

A megyei első osztályban konkrétan nem lesz forduló a hétvégén, hiszen mindegyik párharcot elhalasztották. A megyei másodosztályban két párharcot fognak rendezni vasárnap: a hatodik helyen álló Bajót a listavezető Mocsát látja majd vendégül, míg a hetedik Bana a második Tátot. Mindkét találkozó ígéretesnek hangzik, de néző egyiket sem tekintheti meg. A harmadosztály két csoportjában hasonló a helyzet, mint az első ligában, itt is elhalasztanak minden párharcot tavaszra.

Az NB III. Nyugati-csoportjában elvileg játszanak a csapatok, ám a megyénket érintő két csapatból az egyik pont nem. A Tatabányai SC a MOL Fehérvár II.-t fogadná, azonban nem fogja, hiszen a székesfehérváriak kérésére ezt a párharcot elhalasztják, pótlását december 2-re írták ki.

A Komárom viszont pályára lép a harmadosztályban, méghozzá rendhagyó időpontban, hiszen szombaton 11 órakor lesz jelenése Bozsik Péter csapatának Felcsúton. A Puskás Akadémia II. épp a kiesőzóna felett található, így elmondható, hogy nem szerepel jól Szélesi Zoltán fiatal gárdája. A Komárom a hatodik helyről várja a folytatást, így idegeben is esélyesebbnek mutatkozik. Nagy kérdés, hogy a Puskás Akadémia csapatában lesznek-e visszajátszók, hiszen az első csapat kerete nem lép pályára a hétvégén.

A ke-focinak Bodó László, a Zsámbéki SK vezetőedzője elmondta, hogy a legutóbbi leállás sem tett jót a csapatnak, hiszen a legtöbben nulla edzettségi állapottal tértek vissza a csapathoz.

– Legjobb esetben is január 10-én kezdhetünk el majd edzeni, így két hónap kimarad. Már most le vannak kötve a felkészülési mérkőzéseink, így nem tudjuk, hogyan alakul majd a tél, és hogy mikor kezdhetünk el újra tréningezni. A legutóbbi leállás során is voltak olyan játékosok, akik abbahagyták a focit – bízom benne, hogy ez nem ismétlődik meg – folytatta.

– Nagyon nehezen fogom bírni otthon a semmittevést. Márciusban ezt egyszer már átéltük. Elvették a futballt az életemből, pedig a héten öt napomat is ez alkotta. Hétköznap edzések, szombaton öregfiúk-meccs, vasárnap pedig a felnőtt. Most ez nem lesz. Számomra ez a kikapcsolódás a munka mellett. Ötvenévesen még mindig aktívan sportolok, de ez nem lesz ugyan­olyan… – tette hozzá.

Gulyás Tamást, a megyei első osztály hetedik helyén álló OBSK Oroszlány vezetőedzője egyetért a döntéssel, ha ezzel hozzá tudnak járulni valamilyen szinten a vírus terjedésének csökkentéséhez.

– A saját csapatomra levetítve nézve a helyzetet: nekünk kifejezetten jól jön a leállás, elég rossz passzban voltunk. Vesztettünk el embereket is a vírus miatt, és igen kevesen voltunk. Bízunk benne, hogy jövőre újra tudjuk kezdeni, és bele tudunk szólni az elejébe – magyarázta Gulyás Tamás, aki december közepéig egyéni edzést írt elő a játékosainak.