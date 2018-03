Ezekből az apró focistákból állhat össze az új Aranycsapat

A Tatai Atlétikai Club (TAC) Labdarúgó Szakosztálya méltán büszke az ifjú labdazsonglőrjeire, akik már most igen eredményesen rúgják a bőrt.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: nem egyszerűen választást kell nyerni, hanem az országot kell megvédeni

A TAC U7 korosztályos labdarúgói az elmúlt hetek teremtornáin nagyon szép eredményeket értek el. A Gazda-Pusztai Zsolt edző vezette 10-15 fős csoportban a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban született ifjú labdarúgók játszanak.

A Labdarúgó szakosztály közösségi oldalán gratulál a gyereknek nemcsak a jól sikerült meccsekhez, de azért is, hogy mindig hatalmas lelkesedéssel készülnek és vesznek részt a tornákon:

– Számukra már az is egy élmény, ha igazi egyen felszerelésbe öltözve, igazi csapatként mutathatják meg elsősorban szüleiknek, mit is tanultak ebből a gyönyörű sportágból, hol is tartanak a fejlődésben. Az egyes tornák szervezői a felkészítő edzőkkel együtt mindent meg is tesznek azért, hogy a jövő labdarúgói igazi focistának érezhessék magukat, mert évek múltán akár ők lehetnek az új „Aranycsapat”! – olvashatjuk a méltatást.

A Tatai AC U7 csapat tagjai Sas Dominik, Madar Bence, Szabados András, Kutak Olivér, Ligacs Benett, Horváth Marcell, Udvardi Balázs, Bognár Tamás, Soós Martin, Purgel Barnabás, Szabó Bence, Tóth Benett, Vass Konrád, Molnár Dominik, Bíró Levente, Tríz Noel, Mazán Áron, Virágh Nándor Edző: Gazda-Pusztai Zsolt (csapatvezetőként Ligacs Béla)

A játékosok és az edzők mellett a szülőknek is gratulálnak, akik fáradtságot nem ismerve hozzák-viszik a csemetéket az edzésekre és a hétvégi tornákra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

(Borítókép: Tatai Atlétikai Club)