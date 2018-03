Ezek a tatai fiatalok aztán tudják, hogy kell örülni a tavasznak!

A tatai Old Lake SUP csapatának tagjai kihasználták a tél elmúltát, és az Öreg-tó vizét szelve köszöntötték a tavaszt.

– Végső búcsút mondtunk a télnek és SUP deszkákkal hasítottuk szét az Öreg-tó remélhetőleg utolsó jégtábláit, mindezt varázslatos napsütésben – írta bejegyzésében az Old Lake SUP csapata.

Állj fel, és evezz!

A SUP-deszkák (Stand Up Paddle board) érdekes ötvözetét kínálják a szörfözésnek és az evezősportoknak. A Magyarországon mindössze néhány éves múltra visszatekintő vízi sport állítólag a polinéz halászok állva evezős szokásaihoz nyúlik vissza. Innen terjedhetett át Hawaii-ra, ahol a szörfdeszkán állva, evezve tanítottak a szörfoktatók.

Mivel a SUP szél- és hullámmentes napokon, illetve helyeken is remek sportolási lehetőségnek bizonyul, érthető, hogy villámgyorsan terjed a népszerűsége.