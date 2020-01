Ez most nem a Körmenden múlt: hajszálon múlt az OSE győzelme

Az OSE Lions végig vezetett, a találkozó végén mégis elveszítette a Körmend elleni mérkőzést. Nagyon közel volt a győzelem, de ezúttal a rutin döntött.

Már jóval a kezdés előtt fantasztikus hangulat uralkodott az „Akácban”, a nézőtéren egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. Igaz volt ez a vendégszektorra is, hiszen a körmendiek is megtöltötték a számukra fenntartott helyeket (ilyen sokan még nem érkeztek idegenből az oroszlányi kosárcsapat mérkőzésére). A találkozó némi késéssel indult: mivel mindkét csapat piros felsőben kezdte volna a találkozót, a hazaiaknak mezt kellett cserélniük: így lett a pirosból fekete.

A váratlan közjáték nem zavarta meg a Lions-t, amely az első negyedben káprázatosan játszott. Szenzációs volt a védekezés és a lepattanózás, a palánk alatt Heyest nem lehetett tartani és a triplák is jöttek. Ez már egyáltalán nem az első fordulóban, Körmenden látott, kissé megilletődött OSE volt… A második játékrészben a vendégcsapat támadásban és védekezésben is feljavult (volt honnan…), a Lions játékába pedig egyre több hiba csúszott, de a Körmend így is csak egy pontot tudott faragni az első negyed végére összeszedett hátrányán. A harmadik negyed derekán hullámvölgybe került a Lions, a vendégek feljöttek hét pontra, de a hajrá ismét az oroszlányiaké volt, aki 14 pontos előnnyel kezdhették a záró játékrészt. A körmendi szurkolók meglehetősen frusztráltak voltak, amellett, hogy a nagyszünetben a mellékhelyiségben is rágyújtottak, a harmadik negyedben még egy sapka is berepült a pályára a vendégszektorból egy vitatott játékvezetői ítéletet követően.

Három perccel a vége előtt még mindig 10 pont volt a hazai csapat előnye, innentől azonban támadásban teljesen leblokkolt az OSE. A határozottan védekező körmendiek mellett sem a közeli, sem a távoli dobások nem mentek, ahogy az egy-egy elleni játékban sem sikerült megverni a vasiakat. Eközben a tarthatatlan, végül 30 pontig jutó Turner vezetésével a vendégek fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, majd a körmendiek utolsó hat pontját szerző Edwards révén fél perccel a vége előtt a vezetést is átvették – először a mérkőzés során. Egy támadása még maradt az OSE-nak, de ezúttal sem sikerült betalálni, így a bajnoki ezüstérmes Körmend megszerezte a győzelmet. A Lions az utolsó három percben nem tudott pontot szerezni, a rutinos Körmend pedig kihasználta ezt. Nagyon közel volt a bajnokság eddigi legnagyobb bravúrja, amely ezúttal nem a vendégcsapaton múlott.