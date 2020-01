Esztergályos Patrik után újabb Komárom-Esztergom megyeinek szurkolhatunk az Exatlonban: Kocsis Alexandra fitneszmodellre máris nagy próbatétel vár.

Az Exatlon első évadának férfi bajnoka egyébként a tatai származású ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, Esztergályos Patrik lett, most pedig Szandi képviseli megyénket a Dominikai Köztársaságban. Szandi, az Exatlon oroszlányi származású sajnos párbajjal kénytelen zárni a TV2 sportrealityjének első hetét, ugyanis a csütörtöki napon a Bajnok közül neki volt a legrosszabb a statisztikája. A fitneszmodell és személyi edzőnek ráadásul saját csapattársai, Csollány Szilveszter és Kempf Zozó választanak ellenfelet, szintén a Bajnokok közül.

Szandi nagyon csalódott amiatt, hogy pénteken párbajoznia kell majd, ám úgy érzi, szüksége van rá ahhoz, hogy megerősödjön. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az a Kocsis Alexandra, aki eddig volt, mehet a kukába, és jöhet egy erősebb, céltudatosabb Kocsis Alexandra helyett.

A második évadának első részében a villáért folytattak harcot. A villának egy luxusszobája is van, amelyet a győztes csapat leggyorsabbika vehet birtokba egy hétre. A Kihívók szerezték végül meg a villát. Érdekesség, hogy anno Patrik is egyből a táborba került a Bajnokokkal, ahogy most Szandi is.

Az Exatlon Hungary ismét a Dominikai Köztársaságból jelentkezik, de új helyszínen, még látványosabb és nehezebb pályákon szállnak versenybe a Bajnokok és Kihívóik. Az Exatlon Hungary műsorvezetője ezúttal is Palik László lesz, a küzdelem pedig 30 millió forintért zajlik, mivel az embert próbáló verseny végén a női és férfi győztes 15-15 millió forinttal lesz gazdagabb.

Az Exatlon Hungary Bajnok csapatában ezúttal is olimpiai és világbajnok sportolók kaptak helyet. Dominikán harcba száll Csollány Szilveszter, olimpiai- világ- és Európa-bajnok tornász; Dr. Busa Gabriella, háromszoros kick-boksz világbajnok; Tóth Dávid, olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakos; Korok Fatima, szabadtüdős mélymerülő világbajnok; Kempf Zozo, freestyle BMX világbajnok; Poór Brigitta, világ- és Európa-bajnok tereptriatlonista; Kótai Mihály, profi ökölvívó világbajnok és Kocsis Alexandra, Arnold Classic győztes bikini fitness versenyző.

A Kihívók csapatát erősíti Besenyei Boglárka, egyetemista, aki 10 évig görkorcsolyázott és versenyszerűen atletizált; Cservenák Alexandra, személyi edző, aki a sporttal egy 25 kilogrammos hízás után kezdett komolyabban foglalkozni; Krizsa Tímea, személyi edző, aki színésznői pályáját háttérbe szorítva kezdett komolyabban a mozgással foglalkozni. A negyedik lány az Exatlon Hungary eddigi történetének legfiatalabb versenyzője, a 18 éves röplabdázó Pap Dorka, aki élete eddigi legkomolyabb próbatételére készül.

A Kihívó fiúk között van Adu László Dániel szobafestő, aki árva fiúként nőtt fel, és az Exatlonnal szeretné megalapozni kisfia jövőjét. A Bajnokokkal szemben áll rajthoz Flórián Sándor is, aki ex-tűzoltóként számos éles helyzetet átélt már; de a Kihívók között ott lesz Kriston Péter személyi edző is, aki olyan sztárok top formájáról gondoskodott már, mint Majka, Király Viktor vagy Debreczeni Zita. A Kihívók csapatának nyolcadik tagja Novák Zalán, aki az elmúlt években a Forma 1-gyel körbe utazta a világot, és most ezt a munkáját cserélte az Exatlon-ra.