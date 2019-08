Elszabadultak az indulatok a Grundfos Dabas elleni meccsén (meccsfotók)

Ismét szépszámú publikum előtt léptek pályára kék tigrisek az ötödik edzőmeccsükön, és ezt is megnyerték három góllal.

Az elején elaludt a Grundfos Tatabánya KC, aztán felpörgött a Matics-csapat és átvette az irányítást. A pályán kemény csata dúlt, mint egy bajnokin. Az első félidő lefújása után, az egyébként is túlfűtött hangulatú mérkőzésen, elszabadultak az indulatok. Ennek következtében két kétperces kiállítást osztottak ki a bírók, akik a dabasiak szakvezetőjét is elküldték a kispadról. Ám a játékvezetők következetlen ítéleteikkel tovább borzolták a kedélyeket…

Szünet után sem csökkent a feszültség. A sok „vendég reklamálás”a hazaiakat zavarta meg jobban. Így a meccs finise előtt egalizálták a dabasiak az eredményt, de végül a nagyobb tudás diadalmaskodott.

Matics Vladan: – Jól látszik, hogy dolgozunk. Most is olyan meccset játszottunk, mintha bajnoki lenne. Egyelőre a sérülésből visszatérőket és a csapatot is egyszerre kell felépítenünk. Ez nem könnyű feladat.