Első osztályú csapat lesz a Kecskéd ellenfele a Magyar Kupában

Szeptember 10-én sorsoltak a Magyar Kupában, ahol az NB I.-es csapatok is ellenfelet kaptak.

Sorsoltak a Magyar Kupában, ahol már az NB I.-es csapatok is ellenfelet kaptak. Komárom-Esztergom megye ezúttal öt csapattal képviselte magát a sorsoláson: a Dorogi FC az NB II.-ből, a Tatabányai SC és a Komárom VSE az NB III.-ból, valamint a Zsámbéki SK és a Wati Kecskéd KSK a megyei első osztályból. Utóbbi két csapat a megyei selejtezőkön keresztül jutott fel az országos főtáblára, így izgulhattak a sorsoláson. Az NB II.-ben szereplő Dorogi FC-re hosszú út vár, hiszen Nógrád megyébe látogat. Az ottani megyei első osztályban szereplő Diósjenő SE lesz az ellenfél.

A papírforma sima dorogi továbbjutást sejtet, hiszen két osztálynyi a különbség. A Kecskéd hazai pályán fog pályára lépni, méghozzá az NB I.-ben szereplő Kisvárda látogat Linczmaier Lászlóékhoz. A Bozsik Péter vezette Komárom VSE idegenbe látogat, mivel a megyei első osztályú Tarpa FC lesz az ellenfele. A határmenti település három mérkőzésen három győzelemmel kezdte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú bajnokságot.

A Zsámbék hazai pályán mutatkozhat be a Magyar Kupa főtábláján, méghozzá a harmadosztályban szereplő THSE-Szabadkikötő ellen. A fővárosi gárda régi ismerős, hiszen a Tatabánya és a Komárom is játszott a Tintahalak ellen az NB III. Nyugati-csoportjában. A harmadosztályban újoncként szárnyaló Tatabánya utoljára kapott ellenfelet a főtáblán. Ugyanígy járt a szintén NB III.-ban szereplő Kozármisleny is, ám a Baranya megyeieket előbb húzta ki Gera Zoltán, így a Tatabánya idegenben kezdi meg a szereplését a Magyar Kupában. A 128-as főtábla első teljes körének mérkőzéseit hétvégén, szeptember 18–20-án rendezik, ezzel is lehetőséget teremtve a kisebb csapatoknak kiemelkedő összecsapások rendezésére.