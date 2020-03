Először vesztett a Tatabánya az EHF-csoportkörben

A Tatabánya 26-22-re kikapott a francia Pays d'Aix Université Club otthonában a férfi EHF Kupa csoportkörének negyedik fordulójában, vasárnap Aix en Provence-ban.

Ismét hiányos csapattal állt fel Matics mester gárdája az Aix elleni visszavágón az EHF-Kupa negyedik fordulóján, idegen pályán. Az összecsapás nem sikerült jól, így a Tatabánya lecsúszott a csoportbéli vezető szerepéről a harmadik helyre.

A francia csapat jól kezdett a francia csapat, ezért 6-3-nál Vladan Matics vezetőedző időt kért. Ezután a Tatabánya védekezése javult, a támadójátéka azonban továbbra sem működött, több mint 14 percig nem talált be (9-3). Mivel a folytatásban felváltva estek a gólok, az első félidő végén a franciák javára 14-8-as állással mennek pihenni a csapatok

A második félidő lassan indult. Nagy mutatványok nem születtek, az ötödik percben Borbély sikeresen kivédte a franciák lövését, majd a tatabánya belőtte kilencedik gólt. A hatodik perceben ismét a franciáknak állt a zászló, akik bevitték a 15. találatot is, majd némi adogatás után Győri Mátyás a tizedik tatabányai gólt vágta be.

De hiába az öröm, a francia ellenfél szinte beejtette a tatabánya kapujába a 17. találatot is. Ez után taktikai megbeszélést folytatnak a csapatok. A tatabánya új erőre kap, és Komogorov labdája a sáncról pattan be a francia kapuba. Élénkül a meccs tempója, a következő tatabányai gól is a sáncról csapódik a kapuba.

Borbély három francia találatot is, szinte szériában kivédett, köztük a franciák számára egy szinte potyahelyzetet is sikeresen hárít. Borzas szűkíti végre háromra szűkíti a gólkülönbséget, a francia edző ekkor időt kért. Holpert következő találatával már csak két gól a különbség a 17. percben, Hornyáké a következő találat a 18-ban.

Egy rövid időre a tatabánya diktálta a tempót, ám a franciák észbe kapnak, és nőtt a gólkülönbség. A csata további részében az Aix folyamatosan tartotta előnyét, és végül négy góllal nyertek a Tatabánya ellen

Matics Vladan: – Ilyen csapat ellen nem lehet egy félidőnyi előnyt adni. Nem is értem az okát. A második játékrész már rendben volt, mindent megtettünk, de annyi erőnk már nem maradt, hogy fordítsunk. De így kellett volna hatvan percig játszanunk.

A Grundfos Tatabánya KC legeredményesebb játékosa Hornyák Péter volt négy góllal. Az egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel álló Tatabánya március 21-én a spanyol BM Logrono La Rioja otthonában folytatja szereplését az EHF-Kupa csoportkörében.

A D csoport jelenlegi állása: 1. Füchse Berlin, 2. Pays d’Aix UC 3. Grundfos Tatabánya KC 4. BM Logrono La Rioja