Előrehozott döntő lehet a megyei másodosztályban?

Izgalmas párharcok várják a szurkolókat a megyei másodosztály következő fordulójában.

A másodosztályú forduló legnagyobb rangadójának a Süttő-Ete párharc ígérkezik. Három meccset követően mindkét csapat hibátlan, a Süttő ráadásul még gólt sem kapott. Könnyen lehet, hogy ez a két csapat vív majd a bajnoki címért is, így ez a találkozó fontos lesz. Hasonlóan háromesélyes meccs a Császár-Környe, bár már mindkét csapatnál becsúszott egy-egy hiba, de mégis a dobogóért harcolhat ez a két gárda. Az újonc Csolnok az előző szezonban az ezt a címet birtokló Bajóthoz látogat.

A Piliscsév és az Ács még nem tudott pontot szerezni, így most egymás ellen szeretnék megtörni ezt a rossz sorozatot. A listavezető Pilismarótra sem vár egyszerű feladat, hiszen a remek formában lévő Bana látogat oda, ez szintén óriási rangadónak ígérkezik, még ha a Bana veszített is már idén. A Tatabányai Vasas talán a hétvégén bemutatkozik, eddig még egyszer sem léptek pályára. Most Kocs­ra kellene utazniuk.

Az Ászár a Gyermely ellen esélyesebbnek számít, bár hozzá kell tenni, hogy még egyik csapat sem szerzett pontot idén, így valakinek most ezt el kell kezdenie. A Felsőgalla egy győzelmet már aratott, míg a Mocsa már kettőt, így egy fokkal a vendégek lehetnek esélyesebbek, de az elmúlt években mindig jó meccseket vívtak egymással, az biztos.