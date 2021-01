Előnyt kovácsolnak a kialakult helyzetből Csernoviczkiék

A kiváló dzsúdós műtétje ellenére is motivált az olimpiai felkészülést illetően.

Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki Éva az októberi, budapesti Grand Slam-viadalon versenyzett legutóbb, azóta kihagyta a novemberi, prágai Európa-bajnokságot és a két héttel ezelőtti, dohai Masters-versenyt is. Csehországban – mivel a környezetében egy személy koronavírussal fertőződött – elővigyázatosságból nem indult, a katari tornáról viszont sérülés miatt maradt le.

– Egy decemberi, ausztriai edzőtáborban megsérült a bal térdem, elszakadt a keresztszalagom, amit azonnal meg is műttettem – tudtuk meg Évától, aki kitért a rehabilitációra, az azóta elvégzett edzésmunkára és az olimpiáig hátralévő időszakra is.

– Az operáció óta gyógytornára járok, és antigravitációs futópadot is használok, emellett folyamatosan edzésben vagyok. Komplex munkát végzünk, naponta fejlesztem az állóképességem, erősítem a felsőtestem, de már a technikai elemeket is gyakoroljuk, elsősorban a fogásfelvételt és a fogásbontást. Küzdelem természetesen még nem szerepel az edzésprogramban. A műtét volt a legjobb megoldás, hiszen enélkül a még komolyabb rásérülést kockáztattam volna, emellett az olimpiára sem tudnék normális felkészülést végezni. A gyógyulásom nagyon jól halad, nincs izomsorvadásom, nem érzem, hogy fizikailag visszaesnék. A másik térdemet is műtötték korábban, akkor nehezebb volt a visszatérés, nagyobb izomvesztést kellett elszenvednem – beszélt az Európa-bajnok sportoló az elmúlt hetek eseményeiről.

Az ország élvonalához tartoznak Ahogyan arról már beszámoltunk, az Ippon Judo Tatabánya SE – legjobb megyei egyesületként – a 15. helyen végzett az országos szövetség 2020-as rangsorában.

– Évi nemzetközi eredményei mellett négy versenyzőnk, Krüpl Georgina, Varga Réka, Miklósvölgyi Dániel és Szabó Áron is korosztályos magyar bajnok lett. Utóbbi kettő részt vehetett volna a végül törölt rigai ifjúsági Európa-bajnokságon is, ahol tovább gyarapíthatták volna az egyesület pontjainak számát, ugyanúgy, ahogy Évi is, aki elővigyázatosságból maradt távol a prágai Eb-től. Ezzel együtt jóval előrébb is végezhettünk volna a rangsorban – hangsúlyozta Csernoviczki Csaba, aki reméli, hogy idén nem kell megküzdenie hasonló problémákkal a mintegy 50 sportolót foglalkoztató klubnak.

Az egyesületnél egyébként múlt héten díjazták 2020 legeredményesebb versenyzőit, valamint Fábián Béla és Nagy István Levente utánpótlásedzőket, akik tavalyi teljesítményükért sportfelszerelést vehettek át Csernoviczki Csaba vezetőedzőtől.

Csernoviczki Éva szeme előtt természetesen már az olimpia lebeg: – A tokiói olimpiáig még éppen fél év van hátra, addig többek között öt Grand Slam-verseny, az Európa-bajnokság, majd a júniusi budapesti világbajnokság szerepel a nemzetközi szövetség versenynaptárában, utóbbin már mindenképpen szeretnék részt venni.

A vb lesz az utolsó olimpiai kvalifikációs verseny, bár a jelenlegi állás szerint a tokiói indulásomat nem fenyegeti veszély. Addig is figyelemmel követem a versenyeket és a riválisaim teljesítményét. Nagyon erős a 48 kg-os kategória, lesz kire odafigyelnem a következő hónapokban. Úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest minden a legjobb úton halad. Mivel kevesebb versenyen indulok az olimpia előtt, nem leszek annyira kimerült, ráadásul mivel a részvételem szinte biztos, nyugodtabban készülhetek, és a formám is könnyebben tudom időzíteni.

Mivel nemzetközi edzőtáborok nem lesznek az olimpiáig, nem kerülök nagyobb hátrányba a riválisaimmal szemben. Összességében nem vagyok elkeseredve a sérülésem miatt, sőt, mivel a gyógyulásom és a felkészülésem is jól halad, bizakodva tekintek az előttünk álló fél év elé – hangsúlyozta a háromszoros (és fél év múlva minden bizonnyal négyszeres) olimpikon.

Motivációban nincsen hiány

Lánya sérülésével kapcsolatban megszólalt Csernoviczki Csaba, Éva edző-édesapja, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetője is.

– Évi felépülése jól halad, orvosa szerint már most olyan a lába, mint másnak négy hónappal a műtét után. 2010-ben már átéltük ugyanezt, akkor Évi fél évvel az operációja után már versenyzett, majd 2011-ben világbajnoki, egy évvel később pedig olimpiai bronzérmet nyert. Mivel az olimpiáig sok verseny és ezzel pontszerzési lehetőség kimarad, tudomásul kell vennünk, hogy nem lesz kiemelt Tokióban. De ugyanígy volt ezzel Ungvári Miklós egykori tatabányai versenyző is, aki aztán ezüstérmet nyert 2012-ben, Londonban. Különben is, aki olimpiát akar nyerni, annak az adott napon mindenkit meg kell vernie, akár kiemelt, akár nem – fogalmazott Csernoviczki Csaba, aki pozitívan látja a közeljövőt.

– Megpróbálunk előnyt kovácsolni a kialakult helyzetből. Évi most nincs szem előtt, így új elemekkel is készülünk, amivel meglephetjük ellenfeleinket. Nem vagyunk letörve, mindketten nagyon motiváltan várjuk az olimpiát.