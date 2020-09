Elmaradt két meccs a megye II. hétvégi fordulójában

A megyei bajnokság másod­osztályának harmadik fordulóját rendezték meg, a játéknapra kiírt nyolc mérkőzésből végül hatot játszottak le.

Az augusztus utolsó hétvégéjén rendezett fordulót még az első helyen kezdő Csolnok Kocs elleni, hazai mérkőzése elmaradt, mivel a vendégek nem tudtak kiállni az összecsapásra. Ennek köszönhetően a Süttő vette át a vezetést a bajnokságban, amely egy nehezebb első félidő után végül simán nyert Ácson. A vendégcsapatban Kottra Márk négyszer volt eredményes, az összes gólját a második játékrészben szerezte.

A Bana az első félidő után még hátrányban volt az Ászár ellen, de annak ellenére is fordítani tudott, hogy a második játékrész nagy részét emberhátrányban kellett lejátszania (sőt, az első félidőben a banaiak technikai vezetőjét is kiállította a játékvezető). Két döntetlen után megszerezte első győzelmét a Mocsa. A mocsaiak a szünetben már két góllal vezettek, azonban a vendég Tokod le tudta dolgozni a hátrányát. Aztán a 80. percben beállt Korán Tamás, és ha már pályára lépett, öt perccel később el is döntötte az összecsapást a hazaiak javára.

Első meccsét nyerte a Kisbér, amely ugyancsak 3-2-re tudott nyerni, mégpedig a veretlenségét ezzel elveszítő Tát ellen. A győzelem kulcsa Büki Csanád kezében volt, aki az első félidő hajrájában négy perc alatt duplázott, kétgólos előnyhöz juttatva a kisbérieket. A gólok mellett a lapok is potyogtak Bajóton. Az első félidő derekán, valamint a mérkőzés végén is volt egy gólváltás, így a mérkőzés döntetlenre végződött (a vendég Pilismarót ezzel megszerezte első pontját), miközben a játékvezető kiosztott 13 sárga és egy piros lapot is!

A Gyermely a félidőben már három góllal vezetett a Császár ellen, a vendégcsapat azonban Bauer Attila duplájával felzárkózott, majd az utolsó percben az egyenlítést is kiharcolta. A góllövőlista élén a négy gólt szerző piliscsévi Ulviczki Balázst (a Piliscsév Ete elleni mérkőzését elhalasztották) utolérte a duplázó császári Bauer Attila és a négyszer eredményes süttői Kottra Márk.