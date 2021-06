Eljött az újabb magyar-portugál Eb-meccs – emlékszel még a Hisztiáno Ronaldóra?

Kedden, 18 órától az Eb-n láthatjuk a válogatottunkat, a portugálok ellen. Az esélylatolgatás mellett az előző Eb megyei pillanatairól is hoztunk képeket!

Vincze Istvánt, állandó szakértőnket természetesen a magyar-portugál Eb-meccs kapcsán is megkérdeztük. A tatabányai Bányász és a magyar válogatott egykori kiváló támadója, aki jelenleg a szlovákiai KFC Komárno szakmai igazgatója, 1–1-es döntetlent vár a csoportmeccsre, és bízik a hazai közönség segítségében. Az esélylatolgatás mellett most felidézzük azt is, hogy milyen futballmámorban és -lázban égett Komárom-Esztergom megye 5 éve, amikor a magyar válogatott csoportelsőként jutott tovább, a portugálokkal pedig ikszelt. És persze azt is, hogy milyen mémek születtek Cristiano (vagy ahogy akkor a netes népművészet elkeresztelte, Hisztiano) Ronaldóról.

Mindemellett a nap folyamán bejelentkezünk majd a fővárosból is, megmutatjuk, hogyan készülnek a meccsre a magyar drukkerek, és a stadionból is jelentkezünk majd, érdemes lesz tehát követni a Kemma.hu-t, és Facebook-oldalunkat is.

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, de Portugália címvédőként érkezett erre a tornára, így Ronaldóék számára nagy a tét. Nem kell nagyon kutatni a futballszurkolók elméjébe, hogy emlékezzünk a legutóbbi magyar-portugál meccsre, amit kontinenstornán rendeztek. A 2016-os Eb-n 3–3-as döntetlent játszott egymással a két csapat, és a válogatottunk végül csoportelsőként jutott tovább. Máig emlékezetes videós mém született például Ronaldóról akkor:

Szurkolói rigmusok, 2016-ból

Ria ria Hungária este sír majd Ausztria!

Pali Isten, Ben Storck gép…….Magyarország színre lép!

Magasan repül sirály , Dzsudzsák meg Böde a Király!

Nyert a Magyar! Esti hír! Schwarzenegger népe sír!

Ausztria es ist kaputt, Kitömjük az osztrák kaput!

Ausztria gólt nem talál, pizsamás kapus a KIRÁLY!!!!

Legjobb üccsi most a Coke. Szívni fogtok OsztrÁCoke.

Azonban az F-csoport, amibe most került Marco Rossi gárdája, még az öt évvel ezelőttinél is keményebb, hiszen Portugália mellett Franciaország és Németország lesz még az ellenfél. Nem okozna általános megrökönyödést, ha az előbb felsorolt három csapat közül emelné magasba a legvégén a trófeát.

Ugyanakkor a magyar válogatott formáját nem nagyon kell ecsetelni, hiszen 11 találkozó óta nem talált legyőzőre a Rossi-csapat. Az Eb előtti felkészülés során két találkozót játszott a csapatunk: előbb Ciprust verte 1–0-ra, majd egy 0–0 következett Írország ellen.

A magyar válogatottnak nélkülöznie kell Kalmár Zsoltot és Szoboszlai Dominikot, a kettőjük hiánya igen fájó lesz ezen a tornán. Ha pedig ismét sikerül a 2016-os menetelés, akkor akár Tatabányán is újra teli torokból énekelheti majd mindenki, hogy az Éjjel soha nem érhet véget.

Magyarország-Ausztria 2-0!!!

Így zúgott a "Szép volt fiúk" meg az "Éjjel soha nem érhet véget" Tatabányán.

A portugálok hat meccse veretlenek. Az elmúlt hetekben két mérkőzést játszott a luzitán gárda, előbb Spanyolország ellen 0–0-ra végeztek, majd a főpróbán Izraelt verték 4–0-ra. A portugálok számára fájó hír, hogy Joao Cancelo, a csapat legértékesebb védője pozitív koronavírustesztet produkált, így ő már el is hagyta a keretet.

A már említett 3–3-as döntetlen óta két mérkőzést játszott egymással ez a két csapat. Mind a kettőt 2017-ben, és mindkét alkalommal a portugálok nyertek. Portugáliában 3–0-ra, Magyarországon viszont csak 1–0-ra. A fogadóirodák által adott szorzók is jól tükrözik az erőviszonyokat: a portugálok sikerére 1,4-es sikert fizet, ami az egyik legalacsonyabb az eddigi csoportmeccsek közül.

Öt évvel ezelőtt nagyon készült Komárom-Esztergom az Európa-bajnokságra. Ahogy most, úgy akkor is kivetítők várták a drukkereket a főtereken, így például Dorogon, Esztergomban, de Tatabányán is lehet drukkolni. Ráadásul védettségi igazolvány nélkül!

2016-ban a Széchenyi tér megtelt padokkal, sörsátrakkal és egy hatalmas, negyven négyzetméteres kivetítővel várták a bajnokság szurkolóit. Ahogy arról a 24 Óra annak idején megírta, már a magyar-osztrák mérkőzés előtt is több százan nézték a bajnokságot és drukkoltak közösen az európai országok csapatainak, viszont kétségkívül mindenki a magyarok első mérkőzését várta. Amikor eljött a várva várt nap, mintegy ezerötszáz szurkoló jelent meg Esztergom főterén.

Mindenhol tördelő kezeket, reménnyel teli arcokat, csillogó szemeket lehetett látni. Már a magyar himnusz közös éneklése óriási erőt adott a tömegnek. Többen dudákat fújtak, piros-fehér-zöld parókát öltöttek a fejükre, zászlókat lengettek, fokozva így is a hangulatot.

tot.

Tatabánya életére is hatással volt a 2016-os Európa-bajnokság. A Szelim-barlanghoz szervezett Bakancsos koncert például a magyar-izland meccs miatt egy órával később kezdődött. A magyar-portugál mérkőzésen pedig rengetegen drukkoltak a főtéren, ahol most is van kivetítő.

Tatán a Víz, Zene, Virág Fesztivál programját is átírta az Eb. A magyar-belga meccs miatt egyébként a vasárnap esti programot is átszervezték a rendezvényen.



Eredetileg ugyanis az Eb-sörligetben közvetítették volna az esti összecsapást (ahogy az összes hétvégi nyolcaddöntőt), de végül a kastély előtti nagyszínpadon is követhették a találkozót az érdeklődők. Emiatt még Wellhello-koncert is másfél órával korábban kezdődött.