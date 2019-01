Elhunyt a generációkat kinevelő edző, akinek nevéhez fűződik Esztergom egyetlen NB-s bajnoki aranyérme

A generációkat kinevelő sikeredző 2014-ben Esztergom Sportjáért Életműdíjat vehetett át, emlékét nem felejti családja, ismerősei, tanítványai és pályatársai sem.

Nyolcvanesztendős korában elhunyt Osvald Béla, egykori kiemelkedő, esztergomi csatár és sikeredző, akinek a nevéhez fűződik a város egyetlen NB-s bajnoki címe. A tatai születésű mester 1954-ben a továbbtanulás miatt került Esztergomba és rögtön bekapcsolódott a helyi labdarúgásába.

Testvérei elsőosztályú atlétaként, valamint kézilabdázóként tették le névjegyüket a sportéletben, míg Osvald Béla a legnépszerűbb hazai sportágat választotta. Érettségi után a Labor Műszeripari Művekben helyezkedett el, ahol 1958-tól kezdve nyugdíjazásáig, 1998-ig dolgozott. Tagja volt 1958-ban annak a híres esztergomi technikumi csapatnak is, amely Csabai Lajos vezetésével országos döntőbe jutott.

Osvald Béla híres volt góllövő tehetségéről, a hatvanas években az NB II.-es Esztergom kiemelkedő tudású, meghatározó csatára volt. Bár több csapat is el tudta volna képzelni a soraiban, ő mindig is hű maradt a városhoz, ahol később családot alapított. Bár aktív pályafutása végén szögre akasztotta a góllövő cipőjét, tapasztalatát, tudását edzőként adta tovább növendékeinek, tanítványainak. Edzőként is több csapat is hívta, bár egy rövid pilismaróti kitérőt leszámítva mindig is a város labdarúgását szolgálta.