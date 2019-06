A magyar teremkerékpársport baji meghonosítója életműdíjat kapott

A Baj KSE edzőjét, Nagy Györgyit életműdíjjal jutalmazta a Magyar Kerékpáros Szövetség. A sportoló úttörő szerepet vállalt 25 évvel ezelőtt a sportág meghonosításában.

A 125 éves Magyar Kerékpáros Szövetség edzői életműdíjjal ismerte el a Baj KSE edzőjének, Nagy Györgyi­nek az áldozatos tevékenységét. Az ünnepi eseményen egyetlen hölgyként képviselte a teremkerékpár sportágat. A szakember ugyanis 25 évvel ezelőtt, a baji egyesülettel karöltve, úttörő szerepet vállalt a teremkerékpársport magyarországi meghonosításában.

Nagy Györgyi 40 esztendeje testnevelőként is dolgozik, miközben a Testnevelési Egyetemen tornász szakedzői diplomát is szerzett. Néhány évvel később, egy testnevelőtanári továbbképzésen, a tornával foglalkozó pedagógusokat arra ösztönözték, hogy foglalkozzanak a teremkerékpározás népszerűsítésével, elterjesztésével. Mivel ő kezdett el elsőként a sportággal hivatásszerűen foglalkozni, nem véletlen, hogy 1994-től, 22 éven keresztül volt a szakág szövetségi kapitánya.

A továbbképzést követően, Györgyi szinte azonnal meg is alapította Bajon a szakosztályt, sőt, ’94-ben már az első Európa-bajnokságon is nyeregbe ültek tanítványai. Az edzőnő eddigi pályafutása során legalább ötszáz fiatalt nyert meg e sportágnak. 2008-ban a Magyar Sportért Érdemérem bronz fokozatával ismerték el eredményes edző munkáját, versenyzői sikereit.

A szakvezető ma is Bajon, szakosztályvezetőként irányítja a kerékpárlabdások és a művészi kerékpározók felkészülést.Petrik J.