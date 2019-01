A találkozó elején, nyolc perc alatt eldöntötték a meccset a vasutasok

Az őszi mérkőzésnél szorosabb összecsapásra készültek a vendégek, ám ezt a tervüket a házigazdák nem akceptálták.

Óriási iramban kezdett a fővárosi együttes, amelynek játékosai kiválóan céloztak és lőttek. Eközben azért a Tatabánya néhány peches gólt is elkönyvelhetett. Ennek megfelelően a vitás kérdések már nyolc perc után, azaz az első játékrészben eldőltek. A folytatásban kissé összekapta magát a Tatabánya, ám továbbra is a zuglóiak akarata érvényesült a medencében. A második és harmadik negyedben annyival volt szorosabb az összecsapás, hogy a vendégek már néhány labdát is szereztek, de a végkifejlet így sem lehetett kétséges…

Zantleitner Krisztina: – Nem erre számítottunk, de sajnos lerohantak minket. De készülünk tovább. A hétvégén Szentesen mindenképpen szorosabb eredményre számítok, aztán jön a Honvéd, amely ellen már van esélyünk a győzelemre is.