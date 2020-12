Egy utolsó elrugaszkodás vár a Dorogra vasárnap

Idén utoljára lép pályára a Dorog a honi másodosztályban, és nem mindegy, hogy milyen szájízzel megy pihenőre Fenyvesi László csapata.

Labdarúgó NB II., 21. (idei utolsó) forduló

Soroksár SC – Dorogi FC

Soroksár, vasárnap, 13 óra.

Hetek óta írjuk, hogy nehéz helyzetben vannak a dorogiak, és most sincs ez másként. Hiába szakította meg a Kaposvár ellen hosszú nyeretlenségét a gárda két héttel ezelőtt, legutóbb egy 4-0-s pofonba szaladt bele otthon a Pécs ellen, így továbbra is csak a 17. helyen áll a tabellán. Az már most látszik, hogy a tavasz keserves lesz, ahhoz azonban, hogy ne kerüljön még reménytelenebb helyzetbe a Fenyvesi-csapat, győzni kellene a Soroksár otthonában.

Ez azonban nem ígérkezik könnyű feladatnak, a rivális ugyanis masszív középcsapat, a 8. helyen áll a tabellán, 9 ponttal gyűjtött többet, mint a Dorog (29). Lipcsei Péter együttesében több ismert, élvonalbeli rutinnal is rendelkező játékos futballozik, például Gyömbér Gábor, Huszák Tamás, vagy épp Szerető Krisztofer.

Érdemes kiemelni Lovrencsics Balázst, aki 12 találatával a góllövőlista 3. helyén áll, a csapat össztermésének csaknem felét magára vállalva. Ami ugyanakkor erőt adhat a dorogiaknak, az az őszi (nyári), hazai találkozó, ahol 1-0-s Dorog-siker született. Külön érdekes kérdés, hogy melyik csapat tölti feljutó pozícióban a téli szünetet, ugyanis hárman is állnak 39 megszerzett egységgel. A Budaörs Siófokra látogat a hétvégén, a Pécs a Nyíregyházát fogadja hétfőn, míg a Vasas a Békéscsabát látja vendégül.

Az NB III.-as csapataink számára már véget értek a küzdelmek, így sem a Komárom, sem a Tatabánya nem lép már ebben a naptári évben pályára, legközelebb február 28-án rendeznek fordulót a harmadosztályban. A Tatabánya a nyolcadik, a Komárom a kilencedik helyről várja a folytatást.