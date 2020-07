Egy év sem kellett az aranyhoz az esztergomi rögbiseknek

Az Esztergomi Vitézek rögbisei ismét remekeltek a napokban, a Budapest Rögbi Centerben rendezett olimpiai (hétfős csapatok által játszott) nemzeti bajnokság döntőjében, ahol a hat kategóriában indított öt csapatuk egyaránt bajnoki címet szerzett.

Az esztergomiak csak a lány U12-es bajnokságra nem neveztek csapatot, miközben a lány U14-es és U17-es, a felnőtt női, valamint a fiú U16-os és a férfi felnőtt együttesük is az első helyen végzett. A példátlan sikerek hátteréről az érintett szakembereket kérdeztük. – A karantén ideje alatt játékosaink az azóta már távozó dél-afrikai játékos-edző, Zwelakhe Sodladla útmutatásai alapján egyénileg készültek. A közös edzéseket május 4-én kezdtük. Mindenki nagyon várta már az újrakezdést, a rögbiseink már játékra éhesek voltak és nagyon odatették magukat a fináléra – adta meg az „aranyzuhatag” hátterét Sőlősi László, az Esztergomi Vitézek szakosztály-vezetője.

– Az elvégzett munkának meg is van az eredménye, hiszen a bajnoki címek mellett mind a felnőtt, mind a korosztályos válogatottakba adunk játékosokat, a hetes férfiválogatott gerincét például a mi rögbiseink alkotják. Csapataink most pihenni fognak, a felkészülés augusztus elején kezdődik. Célunk nem is lehet más, mint az utánpótlás-nevelés jelenlegi színvonalának és az elért eredményeknek a megtartása – hangsúlyozta Sőlősi László.

Egy edző, három csapat, három aranyérem

Bíró Gábor játékos-pályafutását az Esztergomi Vitézeknél töltötte, játékoskarrierje utolsó éveiben pedig már az edzősködésbe is belekóstolt. Korábban fiúkkal is foglalkozott, jelenleg az összes női csapatot ő edzi a Vitézeknél. Ezen a bajnokságon egyedülálló bravúrt hajtott végre, hiszen mindhárom csapata bajnoki címet szerzett.

– Női csapataink mindegyikéről elmondható, hogy a kitartó és kemény, a karantén alatt is becsülettel elvégzett edzésmunkának köszönheti a sikereit – vázolta a siker hátterét a szakember. – Az U14-es és U17-es lánycsapataink győzelme nem forgott veszélyben. Utóbbiak közül sokan már a felnőttcsapattal készülnek és gyakran náluk is játszanak, az így szerzett rutin pedig sokat számít. A felnőtteknél a szövetség döntése értelmében a bajnokság utolsó négy fordulójából csak kettőt rendeztek meg, ezeken viszont duplázódtak a pontok, így a felnőtteknek még maradt esélyük a végső győzelemre.

A legnagyobb esélyes a listavezető és a válogatott gerincét adó, a cseh bajnokságban is edződő Medvék csapata volt. A Párkányban rendezett fordulóban megleptük őket, 27-5-re nyertünk, de nyilvánvaló volt, hogy a döntőben sokkal nehezebb dolgunk lesz ellenük. Ott a félidőben 17-7-re ők vezettek, de egy kiállítás ellenére is fordítottunk 21-17-re, így megnyertük a meccset és a bajnokságot is. Ez azért nagy szó, mert a csapat nagyon fiatal, a korösszetétel 16-21 év közötti.

Ez a csapat egyébként öt éve állt össze, négy éve indultunk először a bajnokságban. Elsőre negyedikek lettünk, majd minden évben egy helyezést javítva idén megszereztük a bajnoki címet. A legnagyobb fejlődést az RRC elnevezésű nemzetközi bajnokságban való részvételnek köszönhetjük, ahol bolgár, bosnyák, görög, horvát és szlovén csapatokkal versenyezve lettünk harmadikak – tudtuk meg Bíró Gábortól.

Egy év sem kellett a bajnoki címhez

– A csapat csak szeptemberben állt össze, így nagyon büszke vagyok rá, hogy nem egészen egy évnyi közös felkészülés után bajnoki címet szereztek a fiúk – tudtuk meg Sőlősi Dáriustól, a felnőttcsapat játékosától, egyben az U16-os fiúcsapat edzőjétől. – Bár fiatal játékosokról van szó, komolyan veszik a munkát, rendszeresen járnak edzésekre és az összetartás is nagy a csapaton belül. Koruknál fogva sokan az U14-es csapatban is játszanak, de a pluszterhelés kifizetődik, annak idején az én generációm tagjai is több korosztályban játszottak egyszerre. Ezt az gárdát mindenképpen együtt kell tartanunk, hiszen a közeljövő esztergomi felnőttcsapatának gerincét alkothatják – hangsúlyozta Dárius, a szakosztály-vezető Sőlősi László fia.

– A bajnokság nehézkesen indult, kevesen voltunk, de a végére összerázódtunk – utalt a kezdeti nehézségekre Suiogan Károly, korábbi szövetségi kapitány, a felnőttcsapat edzője. – A csapatunk fiatal és tapasztalatlan. A legidősebb játékosunk is mindössze 23 éves, a döntőre is négy juniort vittem magammal. A legnehezebb meccsünk a Batta elleni volt, amelyet 0-12-ről fordítottunk meg 14-12-re, ráadásul mindkét célunkat az egyik juniorjátékos, Visi Péter érte el. Ki kell emelnem a csapatkapitány Stiglmayer Márkot is, aki csapatkapitányhoz méltóan vezette a fiúkat a döntő tornán – tudtuk meg a vezetőedzőtől.

– Az elért eredmények azt mutatják, hogy megfelelő szakmai munka folyik szakosztályunknál és jó irányba haladunk. Nem jelent megoldhatatlan problémát az idősebb játékosok kiesése, hiszen megfelelő utánpótlás áll mögöttük – nyilatkozta Koller József elnökségi tag.