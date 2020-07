Kuti Ádám és Bódis Krisztián személyi edzők újabb nagy fába vágták a fejszéjüket Tatabányán.

Kuti Ádám és Bódis Krisztián személyi edzők újabb nagy fába vágták a fejszéjüket. Korábban közös versenyeket is szerveztek már a Cutler Pulzus Fitnessben, mint például a Crossmas és Liftmast. Ádám versenyzői rendszeresen szerepelnek szép eredményekkel a különböző versenyeken, Krisztián pedig az Életmód Club helyi koordinátoraként is részt vállalt már abból, hogy sokan kezdhettek új, formásabb életet. A két fiatalember, látva az edzőteremben esetlegen hibásan végzett gyakorlatokat, most úgy döntött, hogy megmutatják a crossfit és az erőemelés alapjait.

A Tatabányai Röplabda Sport Egyesület lányait izzasztották meg először, mintegy bemelegítésként a csoportos órák megkezdése előtt. A TRSE felnőtt és ifi játékosai talán maguk sem gondolták, hogy mi mindenre kell figyelni, ha helyesen akarunk elvégezni egy gyakorlatot, és hogy egy edzés alatt mennyi izomlázat lehet összeszedni, de gyanakszunk, hogy a másfél órás edzés közepén már sejtették azt. Mindenesetre nem a kifárasztásuk, sokkal inkább a helyes gyakorlatsorok megtanulása, alapozása volt a cél. Mi is ott voltunk az edzésen, hogy megoszthassuk veletek, mi mindenre kell figyelni, és hogyan segíthetünk magunknak, ha edzeni kezdünk.

A bemelegítés elengedhetetlen eleme az edzésnek. Ennek az SMR-hengerrel végzett izomlazítás is a szerves részét képezi. Végtagjaink, hátunk izmait is felkészíthetjük vele a terhelésre, miközben izületeinket is megmozgatjuk. A saját testsúlyunkkal végzett gyakorlatokat is tudjuk nehezíteni illetve könnyíteni is edzés közben: például ha a hasprésben tartást túl könnyűnek találjuk, kezdjük kinyújtani a lábainkat és máris nehezebb lesz megtartanunk a pozíciónkat. A crossfitben is előszeretettel használt négyütemű fekvőtámasz-variáció a burpee, amikor a sportoló hasának és mellkasának érintkeznie kell a talajjal, majd innen kell felugrania állásba. Guggolásnál a lábfejek és a térdek is kifelé nézzenek, akár felfele, akár lefele haladunk éppen. Felállva se ejtsük befelé a térdünket. A törzsünket tartsuk a testfelépítésünkhöz mérten a lehető legközelebb a függőlegeshez. Egy levegővétellel végezzünk el egy ismétlést. A törzsünket, hasunkat tartsuk, feszítsük meg, ebben segít az is, hogy a levegőt lent tartjuk. Ha úgy érezzük, nagyon előredőlünk, gyakorolhatunk fallal szemben: az segít a helyes pozíció begyakorlásában. A helyes, saját súlyos guggolás után kettlebellel, vagy tárcsával folytathatjuk a felkészülést. Amikor már eljutunk odáig, hogy rúddal guggoljunk, nagyon fontos, hogy azt a csuklyásizom felső részére tegyük (ez az úgynevezett high bar guggolás), és utána guggolás közben ne hajtsuk előre a fejünket. Ezt a legegyszerűbb úgy kivitelezni, ha előre nézünk a gyakorlat végrehajtása során A rudat kis guggolásból felállva emeljük ki a tartóból, és minél kevesebb lépésből helyezkedjünk el utána A rudat nem kell a legszélén megfogni, inkább olyan szűken, ahogy a vállunk engedi Edzés után a nyújtást semmiképp ne lógjuk el!

– A programunk célja az alapgyakorlatok technikáját felépíteni, megtanítani egy megfelelő bemelegítési- és levezetési rutint, illetve megismertetni a résztvevőket az erőemelés és a crossfit sajátosságaival, amik közül így már biztosan el tudja dönteni mindenki, hogy melyik áll hozzá közelebb, csapatunk melyik ágán folytatná tovább a specifikus edzéseit. Krisztián az erőemelés sportágat képviseli, jómagam pedig a crossfitet – árulta el Ádám.

Arról már Krisztián mesélt nekünk, hogy miért fontos a megfelelő alapok elsajátítása.

– Nagyon sok, átlag feletti sportolói potenciállal edzőterembe járó fiatal srácot és lányt látunk, akik edzői segítség nélkül, céltalanul, össze-vissza, hibásan kivitelezett gyakorlatokat és edzéseket végeznek. Ezzel jobb esetben csak nem tudják a folyamatos fejlődést fenntartani, rosszabb esetben pedig egy esetleges sérülést, különböző fájdalmakat okozhatnak maguknak – részletezte, hozzátéve, hogy éppen ezért az a céljuk, hogy minél több fiatalnak segítsenek kibontakoztatni a bennük rejlő képességeiket és egy csapatba összefogni őket.

Jó példával is elöljárnak azok, akik már hosszabb ideje ismerkednek a súlyokkal. A közelmúltban például Nagy Ancsa 71 kilogrammos súlycsoportban a Cutler színeiben első helyet szerzett az Ászáron rendezett súlyemelő versenyen, amelyet az országos szövetség szervezett, míg néhány hónapja a IX. Tóth Géza súlyemelő emlékversenyen 135 kilogrammos összetettel a 2. helyen végzett. Előtte Kuti Ádámmal a Hungarian Strong Body Games-en indultak, ahol Ancsa 3., Ádám pedig 4. lett. Tavaly ősszel Ancsa egyébként a szegedi Strong Body Throw-n tatabányai küldöttségének is tagja volt, és szintén diadalt aratott.