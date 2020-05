A tatabányai Dózsa diákjai a kéktúrás vetélkedő legjobbjai között végeztek

Az általános iskolások idei kéktúrás vetélkedőjén dobogós helyet szereztek a tatabányai Dózsa György Sport­iskolai Általános Iskola diákjai.

Országos szinten 142 csapat indult a Magyar Természetjáró Szövetség és a Baptista Szeretetszolgálat által közösen szervezett „Indulj el egy úton!” természetismereti vetélkedőn a tanév elején, ami az Országos Kéktúra bakonyi szakaszára fókuszált az idén. A felvidéki és az erdélyi csapatokkal együtt 68-an jutottak a végső megmérettetésig, ahol 3 korosztályban (3–4., 5–6., és 7–8. osztályosok) hirdettek eredményt a szervezők a minap.

A 22 dobogós és különdíjas csapat két éjszakás szállást és étkezést nyert a Galyatetői Turistacentrumba és a Seregélyesi Pelikán-ház Erdei iskolába, illetve kéktúrázhat majd – egy arra alkalmas időben – a Bakony rengetegében a verseny ötletgazdájával, Sajtos Jóska bácsival. A többiek könyvjutalomban részesülnek. A legeredményesebb csapatokat hatvani, komlói, tiszaszalkai és seregélyesi gyerekek alkották, és nagyon ügyesnek bizonyultak Hernádnémeti, Tatabánya, Létavértes, Kőbánya, Taktaharkány csapatai is, valamint kiválóan teljesítettek a kolozsvári, gútai és felsőszeli kisdiákok, tudtuk meg a szervezőktől.

A megméretés elsődleges célja a természetjárás gyermekkori megszerettetése volt, a versenyben az összetett, több tantárgyat integráló tudás jelentett igazi előnyt, ugyanakkor a gyerekek praktikus ötleteket, túrázási tanácsokat is kaptak. A Dózsa Sportbaglyok mindezen tudásnak birtokában lehettek, ugyanis holtversenyben a második helyen végeztek a harmadik–negyedikesek mezőnyében.

Ahogy az iskola Facebook-oldalán olvasható, Mázi Dorina, Schubert Marcell, Sörös Erik és Sulyák Alexandra négyese Szántóné Hidvégi Nóra vezetésével léphetett fel a képzeletbeli dobogóra. Az intézmény a nekik írt gratuláló levelet is megosztotta az oldalán. Ebben többek között arról írtak, hogy normál helyzetben a monostorapáti erdei iskola frissen nyírott füvű rétjén ejtették volna meg az eredményhirdetést, „ám most más kihívás elé állított bennünket az élet, így képzeletben tudunk csak együtt lenni és megünnepelni az idei kéktúrás vetélkedő nyerteseit.”

– Ti is dobogósok lettetek, igazán értékes munkát végeztetek, kiválóan versenyeztetek a tanév során. Őszintén gratulálunk nektek, saját korosztályos csoportotokban másodikok lettetek! Most képzeletben ti felálltok a dobogó eredményeteket illető fokára, mi pedig a szemetekbe nézve kezünket nyújtunk, átadjuk az oklevelet és az ajándékotokat is. Mindannyiunk, mind a 142 induló csapat elismerő tapsát és tekintetét is magatokénak tudhatjátok, remekül teljesítettetek! Le a kalappal előttetek – fogalmaztak, hozzátéve, ezúton is köszönik, hogy velük tartott minden résztvevő ezen a virtuális bakonyi barangoláson az idén, és nagyon bíznak benne, hogy hasznos új ismeretekre tettek szert és megszerettették velük ezt a vidéket.