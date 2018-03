Dorogi győzelem a Csabai Lajos-emléktornán

Az esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnokban kilencedik alkalommal rendezték meg a közelmúltban a Csabai Lajos-emléktornát középiskolás csapatok részvételével.

A tornára esztergomi iskolák, valamint a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium 11-12. osztályos diákjaiból alkotott csapatok neveztek be. Az „A” jelű kvartettben a Szent Erzsébet, a Bottyán, a Balassa és a Kolping csapatai kaptak helyet. Már az első mérkőzéseken nagy meglepetések születtek, hiszen a Szent Erzsébet együttese egy, míg a Bottyán két szerzett ponttal búcsúzott a további küzdelmektől. A csoport első helyén a Balassa végzett két győzelemmel és egy döntetlennel, míg a második helyet a Kolping kaparintotta meg, akik egy egységgel maradtak csak el a Balassa mögött.

A Ferences Gimnázium végül nem tudott részt venni a tornán, így a „B” csoportban három csapat mérkőzött meg egymással. A Dobó két 1-1-es döntetlent ért el a Zsigmondy és a Géza csapatai ellen. A csoport harmadik, egyben utolsó összecsapásán kiütéses győzelem született, ugyanis a dorogiak 6-0-s sikert könyvelhettek el a Géza ellen.

A csoportmérkőzések után az éremcsaták következtek. A bronzmeccsen a két csoportmásodik alakulat, a Kolping és a Dobó találkozott egymással. A harmadik helyért vívott összecsapás kiélezett küzdelmet hozott, ugyanis a rendes játékidőben a csapatok 1-1-es döntetlent játszottak.

Végül a ráadásban szerzett találatával a Kolping szerezte meg a bronzérmet. A döntőben a két csoportelső összecsapására került sor. A dorogi csapat a csoportmérkőzésein mutatott jó játékkal rukkolt elő és végül izgalmas, hat gólt hozó mérkőzésen múlta felül ellenfelét.

Ugyan a Balassa kétszer is szépített, de a Zsigmondy négy szerzett góljával megérdemelten szerezte meg a győzelmet (4-2) és az első helyet. A torna legjobb kapusának Gyügyei Márkot (Zsigmondy), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Tenki Rolandot (Kolping) választották. Az eredményhirdetésen Osvald Zsolt főszervező bemutatta a fiataloknak a néhai Csabai Lajos életét, munkásságát. Elmondta, hogy még az egykori testnevelő tanárnak a mai megváltozott világban is nehéz lenne motiválnia a fiatalokat. Hozzátette, hogy hasonlóan elhivatott pedagógusokra, edzőkre lenne ma is szükség.