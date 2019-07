Bekeményítene a Dorogi ESE a következő szezonban

A tizedik helyet szerezte meg a Dorogi ESE felnőtt női kézilabda-csapata az elmúlt szezonban a NB I. B. Nyugati csoportjában, így ősztől továbbra is a második vonalban szerepelhet. A nemrég zárult bajnokságról, a játékoskeret változásairól és az új célokról Bona Gergővel, a csapat edzőjével beszélgettünk.

2018-ban hosszú évtizedek után jutott fel újra a másodosztályba a Dorog. Tudatosan készültek a találkozókra, még pszichológusok is segítették a játékosokat. Álomszerű rajtot vettek, hiszen két győzelemmel nyitottak, utána viszont sokasodtak a bajok. Azon túl, hogy a városi sportcsarnok felújítása miatt decemberig albérletben fogadták ellenfeleiket, sérüléshullám is sújtotta a csapatot. Ezek mind közrejátszottak abban, hogy ősszel végül csak hat pontot szereztek.

– A szezon előtt gyakran elhangzott, hogy 10–12 ponttal bennmaradhatunk, ennek ellenére a megszerzett 14 pont is éppen csak elég volt. A megerősített kerettel tavasszal a kiesés ellen küzdöttünk. Rendkívül szoros volt a bajnokság, ha a Rinyamenti KC elleni találkozón két góllal többet szerzünk, akkor akár nyolcadik helyen is végezhettünk volna. Tavasszal az utolsó helyezett Szombathelyi Haladás, a Nagyatád és a Pénzügyőr elleni találkozókra készültünk kiemelten. A szezonzáró, Pénzügyőr elleni mérkőzésen végig uraltuk a játékot, az ellenfél az egyenlítés reményében a kapus helyett plusz egy mezőnyjátékossal rohamozta a kapunkat. Egy gólra zárkóztak fel, ekkor azonban másfél percen belül három egészpályás gólt is szereztünk. Ezzel sikerült megtörnünk őket – mondta az edző.

A morális egység és a pszichológiai felkészítés mellett Bona Gergő edzői tapasztalatai is kellettek ahhoz, hogy sikerrel vegyék az akadályokat.

– Maximálisan büszke vagyok a lányokra, hiszen a bajnokság legkisebb költségvetéséből gazdálkodó csapata vagyunk és a nehézségek ellenére is kiharcoltuk a bennmaradást. A csapat egyben marad, azonban egy kis vérfrissítés, egy kis új látásmód mindenképpen szükséges. Bár a keretünk fiatalnak számít, ez egyben az erősségünk is lehet. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy már mindenkinek van egy év rutinja a második vonalban. A feltételek jók, szinte mindig telt ház előtt játsszuk a hazai mérkőzéseinket – fogalmazott Bona Gergő.

A házi gólkirálynő a tizenkilenc éves Forgács Klaudia, míg a harmadik a tizenhét éves Imrei Nóra lett, aki az ifjúsági strandkézilabda-válogatottba is meghívást kapott. Utánpótlás-nevelő klubként a személyi fejlődésen van a hangsúly, a cél ugyanis, hogy első osztályú játékosokat neveljenek ki.

A következő szezonban a 6–8. helyet célozzák meg és hazai pályán szeretnének mindenki számára komoly ellenfélnek bizonyulni. A felkészülés július 22-én kezdődik, nyáron különböző tornákon is szerepelnek és edzőmérkőzéseket is játszanak majd a dorogiak.