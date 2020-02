Nem adja meg magát az Dorog az MTK-nak

Nehezebb ellenfelet nem is kaphatott volna a bajnoki nyitányra a Dorog, a fővárosiak ugyanis vezetik a bajnokságot.

– Nem feltartott kézzel lépünk pályára, szeretnénk meglepetést szerezni, még ha nem is mi vagyunk az esélyesek – fogalmazott Balogh Pál. A Dorogi FC szakmai igazgatója hozzátette: a felkészülésre rendelkezésre álló rövid időben próbálták csiszolni játékukat, elsősorban a védekezésüket. Balogh Pál kiemelte: a csapatot minden bizonnyal feldobja, hogy szép stadionban léphet pályára.

Ami a téli játékosmozgást illeti, a keret nem változott lényegesen az átigazolási időszakban. Érkezett a 23 éves ukrán (és magyar állampolgársággal is rendelkező) Ryashko Mykhaylo, aki belső védő, hazánkban korábban a Balmazújvárosban és Kisvárdán is futballozott. Két távozó is van, Albert Ádám Szolnokon, Fürjes Ádám pedig Taksonyban folytatja pályafutását.