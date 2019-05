Döntetlennel ünnepelhette az ezüstöt az Oroszlány a megye I.-ben

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztály 25., utolsó előtti fordulóját rendezték vasárnap. Az Oroszlány döntetlenje ezüstöt ért.

Az utolsó előtti fordulónak már nem sok tétje volt az első osztályban. A Sárisáp győzelmével biztossá tette, hogy a negyedik helyen végez, míg az Oroszlánynak elég volt egy Zsámbék elleni döntetlen is, hogy meglegyen az ezüst, addig a Zsámbék a bronzzal kell, hogy beérje. A Koppánymonostor nagy kiütést mért az Ácsra, míg a Kecskéd győzelemmel búcsúzott hazai közönségétől. A Tatabánya már bajnokként nyert a szomszédos Vértesszőlős ellen, a Bábolna pedig bebiztosította a 9. helyét a tabellán. A Tata hazai pályán szenvedett vereséget a Nyergesújfalutól.

FC Esztergom–Sárisápi BSE 0-1 (0-0)

Esztergom, vezette: Hartdégen Zs. (Frank V. L., Szántó R. D.).

Esztergom: Kánya – Budavári, Chrompota (Éber, 85.), Patos (Révész, 59.), Klátyik, Dékány (Bokros, 76.), Krammer, Majtényi, Bugjó (Paltineau, 65.), Várszegi B., Gyebnár. Vezetőedző: Mátyás Zsolt.

Sárisáp: Sándor G. – György, Berki, Hamza (Jurásek Zs., 76.), Cauxeiro (Góman, 61.), Terplán, Guzsik (Lohner, 78.), Karcagi R., Farkas, Horváth Gy. (Jurásek J., 90.), Kopányi. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerző: Sándor G. (79., tizenegyesből).

Jók: senki, illetve Sándor G., Karcagi.

Mátyás Zsolt: – Két hasonló csapat mérkőzésén egy véleményes büntetővel tudtak nyerni a vendégek. Gratulálok a két U17-s játékosom felnőttcsapatban való bemutatkozásához.

Karcagi Pál: – Remek szervezésben, sok fiatal utánpótláskorú játékossal a nézőtéren jó hangulatú meccset játszottuk. Mi nem parázs meccsre készültünk, és a csapatom a taktikát betartva szép és megérdemelt győzelmet aratott, ezzel teljesítve a célkitűzést.

Ácsi Kinizsi SC–Koppánymonostori SE 0-16 (0-6)

Ács, vezette: Havasházi Sz. (Baranyai L., Sirokmán A.).

Ács: Marczali – Tóth A. (Járóka, 67.), Blahó, Császár, Satu (Szabó, 62.), Kohár M. (Gerencsér, 85.), Cseh, Papp (Kántor, 65.), Vörös J., Vörös R., Vendégh. Elnök: Sipos István.

Koppánymonostor: Vicena – Egyed, Pekler (Szalai, 51.), Hegedüs, Bilkó (Venczel, 58.), Alasztics (Zvér, 62.), Rába (Lamperth, 67.), Sallai, Sinkó (Szőnyi, 56.), Dávid, Tímár. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Rába (12., 15., 20., 61., 64.), Alasztics (18., 24.), Hegedüs (45.), Bilkó (53.), Szalai (58.), Zvér (70., 73., 80., 87.), Lamperth (75.), Egyed (85.).

Jók: senki, illetve Rába, Zvér, Alasztics.

Sipos István: – Nagy örömünkre közeledik a bajnokság vége, a futballsikerek helyett mi olyan sikereket érünk el, ami jelenleg még nem ér pontot – mégpedig azt, hogy ki tudtunk állni.

Vigh László: – Örülök annak, hogy rengeteg gólhelyzetet tudtunk kialakítani, és sokat be is fejeztünk. Készülünk a hétvégi mérkőzésre.

Wati Kecskéd KSK–Nagyigmándi KSK 4-0 (2-0)

Kecskéd, vezette: Jurák F. (Mihályi G., Csejtei Cs.).

Kecskéd: Maronga R. (Pásku, 80.) – Czékmány (Farkas J., 62.), Simon (Kiss, 81.), Kocsán, Hagymási, Greskó, Pető (Schmuck, 83.), Kese, Kucsera, Neukunft, Farkas P. Vezetőedző: Linczmaier László.

Nagyigmánd: Halasi – Fehér, Bakura, Pintér, Kuti Horváth, Szappanos (Juhász, 67.), Krizsán (Ötvös, 46.), Horváth Z., Boros, Kovács, Mesterházi. Vezetőedző: Mohácsi Antal.

Gólszerzők: Kucsera (8.), Pető (27., 66.), Hagymási (91.).

Jók: Kucsera, Farkas P., illetve Kuti Horváth, Horváth Z., Bakura.

Linczmaier László: – Örülünk, hogy hazai győzelemmel tudtunk búcsúzni lelkes közönségünktől. Nem játszottunk igazán jól, de ma ez is elég volt.

Mohácsi Antal: – Az első fél­idő értékelhetetlen volt, a másodikban volt jó húsz percünk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. Hibátlan játékvezetés mellett a hazaiak megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Tatabányai SC–Vértesszőlősi SE 7-1 (2-0)

Tatabánya, vezette: Széplábi G. (Büki G., Janovics I.).

Tatabánya: Balla (Dombai, 58.) – Kovács D. Sz. (Györgykovács, 81.), Árvai, Soltész, Kovács I., Klausz (Németh, 46.), Solymos (Wágner, 73.), Fodor (Krupánszki, 73.), Gaszner, Székely, Katona. Vezetőedző: P. Nagy László.

Vértesszőlős: Szekér – Bencsik, Müller (Duka, 66.), Kolompár, Jónás (Kovács, 63.), Bognár M., Ratimorszky (Gyurász, 55.), Králl, Németh P., Bognár F., Kocsis. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Solymos (24.), Árvai (45., 49., 62., 88.), Fodor (68., 72.), illetve Bencsik (70.)

Kiállítva: Kocsis (27., Vértesszőlős)

Jók: Árvai, illetve mindenki.

P. Nagy László: – Hagy kívánnivalót a mai mérkőzés maga után. Meggyőző volt a győzelmünk, de közel sem játszottunk úgy, mint az utóbbi pár mérkőzésen.

Tokaji Zsolt: – Először is gratulálok a Tatabányának a bajnoki címhez, és további sok sikert az osztályozóhoz és a remélt NB III.-hoz. Másodjára pedig végtelenül büszke vagyok a ma pályára lépő játékosokra.

Bábolnai SE–Vértessomlói KSK 3-1 (2-1)

Bábolna, vezette: Fiderman M. (Ferling Á., Hegedüs R.).

Bábolna: Pécsvárady – Valkó G., Horváth D., Valkó M., Kalamár (Nardai, 90.), Szendi, Marcinkó (Csillag, 46.), Magyar, Takács B. (Szalai, 85.), Kolonics (Horváth L., 72.), Fábián. Vezetőedző: Józsa Péter.

Vértessomló: Ujszászi – Szomolya (Kovács I., 75.), Eigner B., Erdei (Kövessy, 30.), Koller, Szepesi (Eigner Zs., 75.), Batin, Kovács K., Egri (Murányi, 30.), Kovács S., Petőcz. Vezetőedző: Dupai János.

Gólszerzők: Valkó M. (27., 72.), Horváth D. (37.), illetve Koller (44.).

Jók: Pécsvárady, Valkó M., illetve Kovács K., Batin, Kövessy.

Józsa Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, csak az utolsó passzok pontossága hiányzott. Az előny így is meglett, de 2-0 után visszajött a Vértessomló. A szünet után jött a szokásos betegségünk, de végül Valkó lenyugtatta a kedélyeket, és sikerült megszereznünk a 9. helyet.

Dupai János: – Nagy hőségben jól küzdöttek a srácok. Sikerült szépítenünk, a második félidőt jól kezdtük, de a kapufa nem volt velünk. A harmadik kapott gól után eldőlt a mérkőzés. A srácok derekasan küzdöttek, ez ma ennyire volt elég.

Tatai AC–Nyergesújfalu SE 0-2 (0-1)

Tata, vezette: Miráki G. (Bábszki G., Drabon B.).

Tata: Battka – Csapó, Szabó, Csordás G. (Fekete, 68.), Tóth N. D. (Bogár, 79.), Mészáros (Zuggó, 75.), Csordás D., Suhai, Nagy (Koronczi, 87.), Széles (Járóka, 85.), Kovács. Vezetőedző: Kele Zoltán.

Nyergesújfalu: Balogh Attila – Török, Balogh András, Tóth D., Hajnal (Manga, 89.), Jámbor, Gimesi (Szoboszlai, 53.), Nagy, Rozmán (Jánosi, 76.), Katona, Fekete. Vezetőedző: Jánosi Dániel.

Gólszerzők: Tóth (12.), Rozmán (75.).

Jók: Suhai, Tóth, Szabó, illetve Balogh András, Katona, Török, Nagy, Rozmán.

Kele Zoltán: – Minden elismerésem a játékosoké. A küzdőszellem majdnem meghozta az eredményét, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni.

Jánosi Dániel: – Az elsődleges cél a győzelem kiharcolása volt. Végre ez sikerült, gratulálok a csapatomnak.

OBSK Oroszlány–Zsámbéki SK 1-1 (1-1)

Oroszlány, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Jászberényi M.).

Oroszlány: Boros – Molnár, Soós (Haász, 46.), Korcsok, Kuzma, Kiss (Tóth Á., 56.), Szűcs, Mester (Fekete, 88.), Szeibert (Csontos, 79.), Simonka, Minárcsik. Vezetőedző: Sebestyén Ferenc.

Zsámbék: Lakatos – Áprily, Marticsek, Juhász, Sugár, Mann (Fekete I., 80.), Kállay (Haupt, 63.), Kósa Szilágyi (Veréb, 77.), Szabó (Fekete Cs., 73.), László, Karai (Nagy, 84.) Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Minárcsik (5.), illetve Kállay (37.).

Jók: Szűcs, Mester, illetve Áprily, László, Sugár, Juhász.

Sebestyén Ferenc: – Gratulálok a csapatnak, végül behúztuk a második helyet. Az utóbbi időben nem nézünk ki túl jól, a játékunk sem volt az igazi, de most a pontszerzés volt a legfontosabb. Mester Zoltánt elbúcsúztattuk a hazai közönségünk előtt, neki is ajánljuk az ezüstünket.

Bodó László: – Nagyon sokat tettünk a mai napon a győzelemért. Nem sikerült nyernünk, de le a kalappal a játékosaim előtt. Nagyon köszönjük a szurkolóinknak az egész évet – azoknak, akik elkísértek ma is minket. Óriási tisztelet illeti őket. Az elnökünknek és a vezetőségünknek nagyon köszönöm az alázatos munkát, és hogy megteremtették a feltételeket, hogy nyugodtan végezzük a dolgunkat.

Megyei I. osztály

1. Tatabánya 25 23 1 1 153-11 70

2. Oroszlány 25 19 3 3 106-32 60

3. Zsámbék 25 17 4 4 75-21 55

4. Sárisáp 25 14 3 8 53-32 44*

5. Nyergesújfalu 25 13 1 11 64-48 40

6. K.monostor 25 12 3 10 56-30 39

7. Kecskéd 25 12 6 8 68-66 39

8. Esztergom 25 10 5 10 61-47 35

9. Bábolna 25 10 4 11 54-54 34

10. Vértessomló 25 9 3 13 64-61 30

11. Vértesszőlős 25 8 2 15 45-55 26

12. Tata 25 5 2 18 59-74 17

13. Nagyigmánd 25 4 3 18 30-97 15

14. Ács 25 0 0 25 20-279 0

* 1 pont levonva