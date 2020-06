Dobogós helyen landolt az esztergomi pilóta az országos bajnokságon

Idén is levegőbe emelkedtek a gépek a Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokságon. Az esztergomi pilóta különdíjat is kapott.

Június 19-28. között rendezték 65. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokságot a Kecskemét melletti matkópusztai repülőtéren, amelyen az esztergomi Aero Club pilótái is megmérették magukat. A versenyen három géposztályban, (FAI CLUB, MIX 15m és MIX Open) összesen 50 repülőgép és 57 pilóta vett részt. A megmérettetésen esztergomi siker is született.

A verseny első négy napja erős esővel, záporokkal és zivatarokkal „tisztelte meg” a versenyzőket, ezért négy napig versenyszámot nem lehetett repülni. A következő négy napon már repülhető, bár a leesett hatalmas mennyiségű csapadéknak köszönhetően rendkívül szeszélyes időjárás alakult ki.

A versenyen a FAI CLUB kategóriában a 2019-ben rekordot is döntő Szilágyi Márta–Ábrók Ágnes páros is repült. Szilágyi Márta az esztergomi klub színeiben, míg Ábrók Ágnes a Mátra Aero Club tagjaként egy Schempp-Hirth Janus C típusú kétüléses géppel szelték a levegőt.

A másik esztergomi versenyző, Mészáros Zoltán A. Schleicher ASW 20 WL típusú géppel szállt „ringbe”. Zoltán a négy versenyszám közül a másodikban 3. helyezést ért el, valamint az utolsó versenyszámot szép eredménnyel megnyerte.

Ennek a jól sikerült „hajrának” köszönhetően az összesítésben, csupán 4 ponttal lemaradva a dobogóról, a negyedik helyet szerezte meg a 29 versenyző között. A pilóta 98, 5 százalékkal teljesítette a versenyt. Zoltán ezen kívül a kategória legnagyobb elért átlagsebességéért járó különdíjat is átvehette.