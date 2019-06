Díjözön után kezdhették meg pihenésüket a megye labdarúgói

A Tatán rendezett megyei szezonzáró labdarúgó gálán elismerésben részesültek a gólkirályok, a klubvezetők, és az edzők is.

Mint minden évben, ezúttal is megtartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága szokásos szezonzáró gáláját, ahol jutalmazták az évad legjobbjait. A szakmai díjak mellett a közönségszavazás eredményeit is kihirdették, valamint a gólkirályok is megkapták elismeréseiket.

A 24 Óra és a Kemma.hu közös szavazásán, ahogy arról beszámoltunk, a megyei első osztály legjobbjának a sárisápi Kopányi Ádám bizonyult, míg a másodosztályban Büki Csanád (Ászár), a harmadik vonalban pedig Péter Antal (Almásfüzitő) győzött. Ebben az esztendőben lehetőség volt a legjobb női játékost is kiválasztania a közönségnek, ő nem meglepő módon a tatai Barta Viktória lett. Nemcsak a közönség, de a csapatok képviselői is leadhatták szavazataikat, amiből kiderült, hogy a bajnokságban kit láttak a legjobbnak.

A megyei első osztály legjobbjának az esztergomi Gyebnár Gergelyt választották. A másodosztályban a csapatok képviselői hasonlóan gondolkodtak, mint a szurkolók, így itt az ászári Büki Csanád duplázott, ráadásul a gólkirályi cím is hozzá került. A harmadosztályban Naszályra került a legjobb játékosnak járó díj, Szuri Norbertet találták a legjobbnak.

A vezetőedzők is megkapták elismeréseiket. A legjobbak között a bajnok Tatabánya trénere, a búcsúzó P. Nagy László kapta meg az elismerést, még egy szinttel lejjebb Nagy Gézát, a bajnok Ete trénerét látták a legjobbnak az ellenfelek. A harmadosztályban szintén a bajnokcsapat edzője, Berlik Zsolt vehette át az elismerést, aki az Almásfüzitővel ünnepelhetett a szezon végén.