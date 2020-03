Diákolimpiát nyertek a minden hátrányt legyőző kömlődi fiatalok

A napokban rendezték meg az értelmileg akadályozott sportolók számára a Zsinórlabda Diákolimpia Országos Döntőjét, ahol játszmaveszteség nélkül végzett az élen a Hegyháti-iskola csapata.

A FODISZ (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége) a napokban Kecskeméten rendezte meg az értelmileg akadályozott sportolók számára a Zsinórlabda Diákolimpia Országos Döntőjét. A zsinórlabda a röplabda előkészítő sportága, a leglényegesebb különbség közöttük az, hogy zsinórlabdában nemcsak ütni, hanem elkapni és dobni is lehet a labdát.

A FODISZ versenyein fontos szabály még, hogy egy csapatban minimum két lánynak is a pályán kell lennie egyszerre. A kecskeméti torna nagy megyei sikerrel zárult, hiszen a kömlődi Hegyháti Alajos Tag­intézmény csapata végzett az élen hét csapat versengésében. A kömlődiek a csoportkörben a Komló és a Nyírbátor, az elődöntőben a Gyula, a döntőben pedig újra a Nyírbátor csapatát győzték le egyaránt 2-0-ra, tehát játszmaveszteség nélkül végeztek az élen.

– Mindig is hittem az elvégzett munka sikerében, ami most is fényesen bebizonyosodott számomra. Szeptember óta nagyon keményen készültünk erre a versenyre, minden lehetőséget kihasználtunk a gyakorlásra. Megemelem a kalapom a gyerekek előtt, akik zokszó nélkül végezték az intenzív munkát, nagyon büszke vagyok rájuk – tudtuk meg Varga Lajos testnevelő-edzőtől, a Tatai AC korábbi háromszoros országos bajnok súlyemelőjétől.