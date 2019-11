Délelőtti rangadó lesz Tatabányán

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 15. fordulójában több rangadó is lesz. Az utolsó előtti kör sok mindenről dönthet a téli pihenő előtt.

Az utolsó előtti forduló jön a 2019-es naptári évben. Rangadók nélkül természetesen ezen a héten sem maradunk a megyei első osztályban. Itt van például a forduló derbije, a Tatabánya–Koppánymonostor összecsapás. A listavezető Tatabánya eddig nem hibázott, minden meccsét megnyerte, így Bekő Balázs joggal bizakodhat, hogy sikerülni fog ezt a formát megtartani.

A Koppánymonostor jelenleg a tabella harmadik helyén áll, ám az utolsó öt meccsből hármat is elveszített a lila-fehér csapat. A pontkülönbség jelentős, hiszen 15 egységre rúg, ám a nyári összecsapásuk szoros párharcot hozott, ahol a Tatabánya csak két gólt rúgott. Ígéretes összecsapásnak ígérkezik az Oroszlány–Sárisáp párharc is, hiszen itt csak egy pont a két csapat közti különbség. Mindkét fél szeretne feljebb kapaszkodni a tabellán, ám ez csak az egyiknek sikerülhet.

Az augusztusban lejátszott mérkőzésükön mérhetetlenül sima sárisápi siker született, így van miért visszavágnia az oroszlányi csapatnak. Amennyiben Sebestyén Ferenc csapata győz, megelőzi a Sárisápot.

A Bábolna az idegenbeli sikerek után hazai pályán próbálja kiharcolni a három pontot. A Bábolna jelenleg a dobogóért küzd, hiszen az ötödik helyen áll a csapat, míg a Tata a tizenegyedik. Igaz, hogy a tataiak a múlt héten nem léptek pályára, de így is kilenc pont a különbség. A nyári párharcuk döntetlent hozott, ezzel most egyik fél sem elégedne meg vélhetően.

A Vértesszőlős egy hosszú nyeretlenségi sorozat után az elmúlt fordulóban újra győzni tudott, és erre most is megvan minden esély. Tokaji Zsolt csapata hazai pályán fogadja az eddig egy pontocskát gyűjtő Nagyigmándot. A második fordulóban rendezett párharcuk nyolc gólt hozott, amiből hetet a Vértesszőlős szerzett, így most is valami hasonlóra lehet készülni. A pontkülönbség jelentős ráadásul.

A Vértessomló sincs egyszerű helyzetben, jelenleg hét ponttal áll a csapat, míg a Nyergesújfalu kimondottan a dobogóért küzd. Amikor Nyergesújfalun találkozott a két csapat a második fordulóban, akkor 4-1-s hazai siker született, és ugyanez benne van a pakliban most is. A Nyergesújfalu jó formában van, a Vértessomló viszont szeptemberben győzött utoljára, így egyértelműnek tűnnek az esélyek. Utolsó idei mérkőzésére készül az Esztergom, ismét hazai pályán. Ezúttal a Kecskéd lesz az ellenfél. Mind a két csapat bizonyította már idén, hogy képes jó játékra, és csak öt pont a különbség kettőjük között. A nyári randevújuk is szoros meccset hozott, hiszen 2-2-s döntetlen lett az akkori párharc vége, így most is háromesélyesnek tűnik a találkozó.

Az Esztergom jövő héten szabadnapos lesz, így most búcsúzik el a hazai közönségétől erre az évre. A 15. fordulóban, azaz most a Zsámbéki SK lesz a szabadnapos, de vélhetően így is marad a dobogón a fordulót követően.

November 17, vasárnap, 11 óra

Tatabányai SC–Koppánymonostori SE

Bekő Balázs, a Tatabánya vezetőedzője: – Az őszi szezonban utoljára játszunk hazai pályán. Jó lenne, ha úgy tudnánk „elköszönni” a szurkolóinktól, hogy győzni tudunk. Remélem jó mérkőzés lesz, szimpatikus volt a Monostor játéka az első meccsen is, így nehéz mérkőzésre várok, ráadásul jó a kapcsolat a két klub között.

November 17, vasárnap, 13 óra

OBSK Oroszlány–Sárisápi BSE

Sebestyén Ferenc, az Oroszlány vezetőedzője: – A múlt héten elmaradt a mérkőzésünk, az edzéseken jó létszámban voltunk. Remélem, ezt át tudjuk menteni a hétvégére. Sérültjeink nincsenek, bizakodó vagyok.

Bábolnai SE–Tatai AC

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Hosszú idő után hazai pályán játszunk végre, de mostanában úgy tűnik, idegenben jobban megy. Győznünk kell, mert az őszi tavaszban, vagy tavaszi őszben lesznek még nehéz mérkőzéseink, így szükségünk van a pontokra.

Vértesszőlősi SE–Nagyigmándi KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Minden pontra égető szükségünk van, ezért mindent el fogunk követni, hogy itthon tartsuk a három pontot, de ez nem lesz egyszerű feladat. Bízom a fiúkban, hogy meg tudjuk oldani.

Vértessomlói KSK–Nyerges­újfalu SE

Dupai János, a Vértessomló vezetőedzője: – Nagyon sok a hiányzónk, várjuk már nagyon a végét…

FC Esztergom–Kecskéd KSK

Váczy Dávid, az Esztergom vezetőedzője: – Az őszi szezonban számunkra az utolsó mérkőzés következik. Hazai pályán mindenképpen szeretnénk a lelkes szurkolóinkat kielégíteni egy győzelemmel.